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    西南部大雨下不停！氣象署估週六才有望轉晴 週五前注意大潮

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    今日降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/07/09 14:14

    〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風遠離後，中南部地區仍持續有明顯降雨。中央氣象署提醒，今起至週五持續受低壓帶與西南風影響，各地天氣非常不穩定，西半部地區持續有大雨或豪雨，且適逢大潮，沿海地區需注意排水不良造成的局部積淹水，預計週六過後水氣才會減少，但南部仍會有陣雨。

    中央氣象署科長劉宇其指出，日前影響台灣的丹娜絲颱風在昨日晚間登陸中國浙江省後，受陸地破壞，已減弱為熱帶性低氣壓，並持續往西南方移動，金馬地區今日受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，有局部大雨或豪雨，並有8至9級陣風及大浪出現。

    此外，今日至週五台灣持續受到低壓帶與熱帶性低氣壓帶來的西南風影響，並且台灣東方有比較弱的低氣壓環流，自東方帶來水氣，西半部地區持續有大雨或豪雨，且對流發展旺盛，有短延時強降雨。

    劉宇其說，明日台灣仍處於低壓帶內，天氣持續不穩定，容易有陣雨、雷雨，中部、南部地區有局部豪雨；週五整體降雨趨緩，但西半部容易有局部大雨，天氣真正回穩要等到週六之後，待低壓帶減弱、水氣減少，各地將恢復午後雷陣雨為主的天氣，但南部仍有陣雨。

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖由中央氣象署提供）

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