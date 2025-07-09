為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水淹150公分！彰化暴雨災情慘重 縣府每戶最高補助萬元

    埔心鄉一處透天厝社區昨（8日）遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，今日居民忙著整理家園。（民眾提供）

    埔心鄉一處透天厝社區昨（8日）遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，今日居民忙著整理家園。（民眾提供）

    2025/07/09 15:10

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化連日大雷雨釀災，埔心鄉經口路一處透天厝社區昨（8日）遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，而今天上午雷雨再襲，居民邊清理邊堆沙包防守，憂心惡夢重演。對此，彰化縣政府公告淹水補助方案，淹水50至100公分可申請5000元，100公分以上可申請補助1萬元。

    受災居民無奈表示，8日下午暴雨後，附近排水溝倒灌，大水瞬間湧入社區地下室，水深超過成人腰部，兩台機車來不及移出直接泡水，損失難以估計。社區居民也說，直到半夜2點仍在抽水，今日一早就開始清理泥濘中的傢俱，可是天空又下大雨，只能先清泥濘，不敢刷地板，擔心又做白工。

    對此，彰化縣政府緊急啟動「間歇性豪大雨住戶淹水補助」措施。凡住家淹水50至100公分者，可申請每戶5000元補助；若超過100公分，補助金額提高至1萬元。申請人須備妥門牌及現場淹水照片，向所在地鄉鎮公所或縣府社會處提出申請。縣府提醒民眾，務必在第一時間記錄災情、保存證據，以利後續補助作業順利進行。

    彰化縣政府公告淹水補助方案，補助金額提高至1萬元。（彰化縣政府提供）

    彰化縣政府公告淹水補助方案，補助金額提高至1萬元。（彰化縣政府提供）

    社區居民擔心大雨又來，趕緊在地下室出口堆沙包。（民眾提供）

    社區居民擔心大雨又來，趕緊在地下室出口堆沙包。（民眾提供）

    埔心鄉一處透天厝社區遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，兩台機車來不及移出直接泡水，損失難以估計。（民眾提供）

    埔心鄉一處透天厝社區遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，兩台機車來不及移出直接泡水，損失難以估計。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播