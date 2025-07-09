水淹150公分！彰化暴雨災情慘重 縣府每戶最高補助萬元

埔心鄉一處透天厝社區昨（8日）遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，今日居民忙著整理家園。（民眾提供）

2025/07/09 15:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化連日大雷雨釀災，埔心鄉經口路一處透天厝社區昨（8日）遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，而今天上午雷雨再襲，居民邊清理邊堆沙包防守，憂心惡夢重演。對此，彰化縣政府公告淹水補助方案，淹水50至100公分可申請5000元，100公分以上可申請補助1萬元。

受災居民無奈表示，8日下午暴雨後，附近排水溝倒灌，大水瞬間湧入社區地下室，水深超過成人腰部，兩台機車來不及移出直接泡水，損失難以估計。社區居民也說，直到半夜2點仍在抽水，今日一早就開始清理泥濘中的傢俱，可是天空又下大雨，只能先清泥濘，不敢刷地板，擔心又做白工。

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對此，彰化縣政府緊急啟動「間歇性豪大雨住戶淹水補助」措施。凡住家淹水50至100公分者，可申請每戶5000元補助；若超過100公分，補助金額提高至1萬元。申請人須備妥門牌及現場淹水照片，向所在地鄉鎮公所或縣府社會處提出申請。縣府提醒民眾，務必在第一時間記錄災情、保存證據，以利後續補助作業順利進行。

彰化縣政府公告淹水補助方案，補助金額提高至1萬元。（彰化縣政府提供）

社區居民擔心大雨又來，趕緊在地下室出口堆沙包。（民眾提供）

埔心鄉一處透天厝社區遭大水倒灌，地下室水深超過150公分，兩台機車來不及移出直接泡水，損失難以估計。（民眾提供）

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