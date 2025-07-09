80年老分隊走入歷史！ 台中石岡消防新廳舍正式啟用

石岡分隊全新廳舍落成啟用，打造性別友善環境。（市府提供）

2025/07/09 15:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局第二大隊石岡分隊嶄新廳舍今（9）日正式啟用，結束超過80年的老舊勤務環境，市長盧秀燕出席揭牌儀式時強調，消防人員是真正的英雄，市府會是他們最堅實的後盾，全力補強消防基層人力與裝備，打造更安全、友善的勤務環境。

石岡分隊原廳舍自日治時期昭和16年（1941年）啟用至今，已有逾80年歷史，是全市最老舊分隊之一，過去每逢下雨就會滴水，消防員只能拿鍋碗瓢盆接水、用毛巾拚命擦拭，令人不捨，舊廳舍僅150坪，樓梯又窄又陡，嚴重影響出勤效率，加上建物具歷史身分，無法全面整建，只能局部補強。

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為徹底改善環境，市府決定異地遷建新廳舍，整體規模擴大五倍，成為石岡地區重要的防災堡壘，新廳舍樓高三層，總樓地板面積達2276平方公尺，設有車庫、器材室、備勤室、寢室、辦公空間與訓練教室，可容納36名消防人力，消防局特別考量性別友善，首度增設女性專屬備勤與休息區，讓女消防員也能安心勤務、舒適生活。

盧市長說明，110年拍板重建計畫，全案總經費達1億510萬元，其中中央補助4200萬元，另動用第二預備金931萬元，其餘由市府編列，全棟配備最新消防裝備與設施，大幅提升災害應變能力，也感謝市議會大力支持，前後任消防局長曾進財與孫福佑更扮演重要推手，象徵台中消防「財氣到、平安來」。

消防局長孫福佑指出，石岡自然資源豐富、遊客眾多，重大活動如熱氣球嘉年華、水漾藝術燈節更帶動人潮，分隊除了守護當地，也支援東勢、豐原、新社等周邊，未來新廳舍也將強化石岡壩與大甲溪的水域救援訓練，成為台中東側防災戰力的關鍵樞紐。

台中市消防局第二大隊石岡分隊全新廳舍今（9）日正式啟用。（市府提供）

盧秀燕強調，市府會提供最堅實的後勤支持。（市府提供）

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