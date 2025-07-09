未復電台南養殖魚塭災損擴大！今起申請救助 市府助尋發電機廠商

台南沿海養殖魚塭因電力設施受損嚴重，第三天還是很多未復電，魚塭養殖命在旦夕。（記者楊金城攝）

2025/07/09 15:06

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲重創台南市沿海地區養殖漁業，損失嚴重，養殖魚塭等不到復電，災損擴大，農業部依據災情評估結果，認定已達天然災害救助標準，昨晚（8日）公告台南市為漁業天然災害現金救助地區，救助適用於全品項魚塭養殖漁業，台南市農業局協助找尋發電機廠商供漁民調用以解燃眉之急。

南市農業局指出，受災漁民今天（9日）起至7月22日止，儘速向魚塭所在地之區公所提出申請，以利後續救助流程。

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農業局指出，沿海地區因台電高壓電塔嚴重受損，導致無法供電予魚塭水車運轉，對養殖作業影響甚鉅。

台南養殖主要是虱目魚、龍膽石斑、鱸魚、台灣鯛，目前大多在放養期，七股已有部分魚塭復電，北門魚塭復電很慢，水車無法運轉供氧，許多養殖漁民焦急萬分，漁民說，供氧不足，魚都會翻肚死了，停電第3天，再不來電就慘了。

農業局表示，台南市養殖漁業列入現金救助涵蓋魚塭養殖全品項，符合申請資格之漁民，在受理期間攜帶身分證、印章、存款簿、陸上養殖登記證及放養量申報書向所在地公所辦理，漁民也要拍攝魚塭受損情形照片，協助公所勘災認定，以加速審查流程。

因目前台南沿海地區多處於無電狀態，為協助漁民解決電的問題，農業局彙整發電機廠商名單，置放農業局網站供養殖漁民查詢。

台南市為漁業天然災害現金救助地區，救助適用於全品項魚塭養殖漁業。（南市農業局提供）

南市養殖魚塭受創嚴重。（南市農業局提供）

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