竹市客雅水資源中心擴建工程嚴重落後 綠營批市府行政怠惰

新竹市客雅水資源中心擴建工程嚴重落後，市議會民進黨團批高虹安市府行政怠惰，讓市民受苦。（記者洪美秀攝）

2025/07/09 15:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天在市議會臨時會專案報告竹市污水處理情形，民進黨團批客雅資源回收中心一期每日3萬噸生活污水，目前的處理量已達110%負載，但二期擴建工程進度嚴重落後，是因高虹安涉貪停職及市政團隊行政怠惰造成。

市議員曾資程表示，市府專案報告卸責中央國土署、更甩鍋新竹縣府。高虹安市政邁入第3年，擴建工程原地踏步，一如桃竹苗大矽谷計畫、新竹輕軌紅線退回原點，最廉價的操作就是推給中央，想想這是我們要的市長嗎？

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市議員楊玲宜表示，早在108年前市府就進行二期擴建討論與規劃，甚至向內政部爭取中央補助，並於111年完成基本報告。無奈在高虹安上任內後進度空轉近2年多，雖加速污水接管率卻忘了要二期擴廠，而高虹安荒廢市政的代價就是廢水將會無處可去。更離譜的是，市府回應竟是檢討降載截流水量，以及將未納管的污水處理後排入側溝，未來不只竹市的草會越來越高，排水溝也會越來越臭。

市議員劉崇顯表示，高虹安總吹噓加速污水建設接管，然而任內污水處理廠擴建嚴重延宕，延宕主因更因新竹縣府退出計畫擺爛，顯示高虹安與楊文科簽訂的縣市合作MOU根本是一場騙局，更顯示高虹安對市政沒有長遠規劃，籲市民26日投下同意罷免票，讓市政重回正軌。

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