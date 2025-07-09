桃園捷運棕線進度超前 市府3管齊下盼今年能動工

桃園市長張善政9日主持市政會議，市府將透過3大具體措施加速棕線推動。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/09 13:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運棕線串聯桃園市中心與新北迴龍，地方關切棕線進度，市長張善政今（9）日主持市政會議表示，棕線進度比預定快，已於5月將修正後的基本設計及經費審議送至交通部，並同步推動先期工程、提前啟動招標準備，3管齊下加速棕線推動，也期待中央審查作業順利，讓棕線如期在年底動工。

棕線全長約11.38公里，設置7座車站，包括2座高架站與5座地下車站，採高架與地下並行，路線自新北市迴龍地區起，直達桃園市中心，預估未來全線每日運量可達7.6萬人次，尖峰班距可達3.5分鐘，最快18分鐘即可自桃園車站直達迴龍，實現北北桃1小時生活圈，縮短大台北與桃園間的通勤距離，並串聯捷運綠線、未來的青線、橘線及銀線等路網，形成便捷轉乘網絡。

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張善政表示，棕線目前在行政院審議但已到最後階段，為了加速棕線推動，市府採取3項具體作法，第1，今年1月收到交通部審查意見後，市府立即啟動設計優化作業，不到4個月完成修正，並於5月重新送交「基本設計及經費審議」至交通部，交通部準備要送行政院，期盼行政院能很快核定。

再者，在等待行政院核定之時，市府同步推動先期工程，包括騎樓打通、地面整平、電箱與路樹移設等，降低介面協調壓力，並確保施工期間行人通行安全與市容品質；第3則是提前啟動招標準備，例如土建統包、機電系統工程，爭取更多作業時間，讓後續程序無縫銜接。

捷運工程局劉慶豐局長表示，棕線目前已送交通部辦理經費審議作業中，為縮短作業期程及探詢潛在廠商，土建及機電工程已進行公開徵求，蒐集潛在廠商意見，同步優化招標文件，以降低招標風險，確保工程如期推動。

他表示，棕線借鏡綠線經驗，減拆大棟橋可降低施工中交通影響，亦可減少經費，校園空橋連通提升通學環境，道岔調整可縮短營運班距、預留未來BR03站改設空間及銀線S15站位調整，另考量沿線路幅狹小，同步推動先期工程，優先執行騎樓打通及整平、電箱及路樹移設作業，確保施工期間行人通行安全。

捷運棕線全長約11.38公里，採高架與地下並行，串聯桃園市中心與新北市迴龍地區。（捷運局提供）

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