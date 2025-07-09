楊梅第二市場遭拍照稽查營業事實引反彈 自治會陳情盼桃市府別擾民

位在楊梅大成路旁的第二市場，近期公所密集拍照查看業者營業事實。（記者黃政嘉攝）

2025/07/09 14:15

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區公所近1年來對楊梅第二市場攤位的營業事實密集查看、拍照，但未明確說明目的，市場自治會長邱敏智表示，這讓承租戶感覺倍受干擾，公所在6月來函，針對白天未出攤營業，又沒向公所請假的話，將終止租約，攤商今找民代遞交陳情書給經濟發展局，希望市府不要搞小動作，儘速整治重建老市場，才是地方之福。

經發局市場科長廖振宏回應，公有市場依規定須在營業時間提供採買功能，經發局平時也收到民眾反映想在市場做生意，明明有空位，但是進不來，審計部審計處要求改善，市內各地開始有公所查看空攤位，經發局都有收到市場的陳情信，將整理鄉親、議員意見，未來市場走向若有明確規劃，會跟大家說明。

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市議員李家興、周玉琴、鄭淑方皆參與陳情說明會，第一市場、大成市場多位攤商與會關心，反映「生病、出國玩也要請假，實在顧人怨」；第二市場自治會總幹事戴立承抱怨，有些攤位是下午備料，晚上才用推車將商品推出去販售，他則做廣告看板，因鋪位不夠大，不定時到同家人的攤位場地作業，有時鐵門拉一半，公所以為沒有營業，但公所應詢問確認，而非拍照了事。

戴立承說，第二市場建於1969年，當年是老一輩的攤商花自己錢蓋的，再交由公所做為公有市場來管理，現有鋪位年代久遠，建物、外牆老舊，常漏水、漏電，經營不易，遮雨棚漏水也是自行修繕，給公所管理又被管理條件限制，如簽馬關條約一樣，受不平等待遇。

第一市場自治會副會長黃慶鈴表示，經發局說沒設攤要收回，市場最早因為政府沒錢，長輩自籌經費蓋起，若市府收回，豈不是剝奪人民財產，包括大成市場也有類似情形。

楊梅第二市場攤商業者今找議員陳情營業事實認定與市場重建想法。（記者黃政嘉攝）

楊梅第二市場擬陳情書給市府經發局。（記者黃政嘉攝）

桃市府經發局收到市場陳情信，後續結合鄉親、議員意見做整理。（記者黃政嘉攝）

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