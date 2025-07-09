台大攜手科技業創「AI電資大聯盟」 陳文章：助留才攬才

台灣大學攜手華碩電腦、廣達電腦、緯創資通、和碩聯合科技、台達電子與天鈺科技等6家企業合作，宣示將打造「AI電資大聯盟」。（記者楊綿傑攝）

2025/07/09 13:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕學界、產業界攜手打造「AI電資大聯盟」！台灣大學攜手華碩電腦、廣達電腦、緯創資通、和碩聯合科技、台達電子與天鈺科技等6家企業合作，宣示將透過跨界合作平台，邁向人才國際化與研究前瞻化的嶄新里程碑。

該聯盟將培育具備國際視野的AI及電機資訊領域領導人才，提升創新與前瞻研究的競爭力。另透過企業捐贈與長期合作，持續整合學術與實務資源，建立促進國際人才培育、技術創新與深度產學交流的平台，共同延攬並培育頂尖的AI與電資人才，並持續擴展合作企業陣容。

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台大校長陳文章指出，AI與電機資訊科技是未來世界競爭的核心，如同美國職棒大聯盟，沒有自己的農場育成選手，只能花大錢挖角。台大長期致力於跨領域整合與國際人才培育，但人才養成需要時間，透過AI電資大聯盟的啟動，支持教師研究獎助、博士生延攬等促進留才攬才，建立好的農場系統，也為企業發展奠定基礎，並幫助人才建立與企業的良好互動。

華碩董事長施崇棠表示，AI崛起將帶領第四次工業革命的風生水起，而台灣迫切需要能深耕核心AI模型與演算法的人才，不能只著力於淺碟技術，因此必須要打破過去的慣性，投入更深更難的技術鑽研，透過結合學界與產業界，打造師生、企業人才育成的平台，才能在世界AI賽局脫穎而出。

台大電資學院院長吳宗霖表示，博士班學生人數下滑，對台灣高科技產業長期競爭力是負面效應，因此透過企業與學術界深度合作，聯盟將打造頂尖專業人才培育、前瞻技術研發與深度產學合作3大支柱。後續5年聚焦推動「全球電資菁英培育專案」、「頂尖博士培育專案」及「設立講座教授暨學者計畫」等專案，將台大電資學院打造成AI及電資人才的全球中心。

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