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    丹娜絲重創台南溪北 高市支援災後復原

    後壁區災情清理復原中。（圖由台南市府提供）

    後壁區災情清理復原中。（圖由台南市府提供）

    2025/07/09 13:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕颱風丹娜絲挾強風豪雨重創台南溪北地區，後壁、東山、白河3區災情慘重。台南市政府全面動員災後復原，高雄市政府也於今（9）日派遣人力與機具至後壁支援清理與整復工作，展現跨縣市互助情誼。

    台南市長黃偉哲感謝高雄市長陳其邁的即時支援，並強調目前市府正與國軍密切合作，優先搶通道路、排除障礙。由於災區約有5、600根電桿倒塌，復電作業十分艱鉅，每根電桿重設需2小時以上，台電已動員全國工班全力搶修，籲請市民耐心等候。

    黃偉哲指出，後壁、東山與白河為此次颱風重災區，市府正與國軍密切合作，優先進行道路搶通及障礙物排除等工作。針對大規模停電所帶來的影響，目前台電已緊急調集全國各地工班投入復電。

    面對災區民眾急迫的用電需求，市府也正積極募集發電設備，並指示各區公所依實際狀況進行調度，以提供民眾暫時性電力支援，降低生活不便。黃偉哲也提醒，發電設備涉及高壓風險，應由專業人員操作，避免意外發生。

    高雄市此次支援包含36名人力、32把鏈鋸、山貓5輛、抓斗車6輛、高空作業車3台、發電機3台與沐浴車2台，已陸續投入清理與民生服務。

    黃偉哲今日前往後壁區巡視，聽取災後應變進度。後壁區長李至彬指出，後壁多處道路受阻、房屋受損，公所已啟動緊急應變並動員國軍40人展開搶修。福安社區活動中心也設置臨時收容中心，安置災民，盼協助儘速恢復生活。

    高雄市府協助清理人力，台南市長黃偉哲（右2）表達感謝。（記者洪瑞琴攝）

    高雄市府協助清理人力，台南市長黃偉哲（右2）表達感謝。（記者洪瑞琴攝）

    國軍投入災後復建工作行列。（圖由台南市府提供）

    國軍投入災後復建工作行列。（圖由台南市府提供）

    高雄市政府派遣人力與機具，今日至後壁支援清理任務。（圖由台南市府提供）

    高雄市政府派遣人力與機具，今日至後壁支援清理任務。（圖由台南市府提供）

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