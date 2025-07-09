彰化芳苑鎮海廟「泡水」 32台抽水機急救援

暴雨加上大潮夾擊，芳苑信義村鎮海廟的廟埕淹水，深及小腿度。（民眾提供）

2025/07/09 13:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕受低壓帶及西南風影響，彰化縣連續兩日遭大雷雨轟炸，氣象署今（9日）針對彰化市、芳苑鄉等14鄉鎮發布大雷雨警報，水利署也對10鄉鎮發布淹水警戒，但適逢農曆十五大潮，沿海地區排水不易，芳苑鄉信義村「鎮海廟」廟埕淹水深度達30公分，公所緊急調度32台抽水機全力運作，並備妥沙包防洪。

芳苑鄉長林保玲表示，昨日草湖、王功地區已出現積水，今早暴雨後，鎮海廟周邊瞬間成水池，公所緊急調度32台抽水機全力運作，並備妥沙包防洪。當地居民表示：「水才剛退，新一輪暴雨又來，根本來不及清理。」此外，豪雨還導致部分地區停電，增添救災難度。

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除了芳苑鄉外，埔心鄉永坡路昨日凌晨也因暴雨淹成小河，鄉長張佩瑩連夜巡視，積水雖暫退，但居民面對持續雷雨仍心驚膽戰。氣象單位提醒，西南風影響持續，沿海低窪地區需慎防積水及潮汐疊加效應，民眾應提前做好防災準備。

芳苑鄉長林保玲（右1）前往海堤附近巡視災情。（芳苑鄉公所提供）

芳苑鄉面臨暴雨跟大潮夾擊，全鄉全鄉32台抽水機都已運作防範中。（芳苑鄉公所提供）

芳苑鄉草湖地區大淹水，民眾涉水回家。（民眾提供）

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