大雷雨再度突擊！彰化5鄉鎮淹水警戒

永靖鄉永坡路排水溝水位暴漲，雨勢不歇導致水面逼近護欄，水流湍急。（民眾提供）

2025/07/09 12:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕繼昨天（8日）水災後，彰化縣今天（9日）再度遭遇大雷雨襲擊。中央氣象署發布大雷雨即時訊息，水利署也針對全縣26鄉鎮市中的5鄉鎮發布一、二級淹水警戒，呼籲低窪地區及道路務必防範積淹水風險。

截至目前，彰化縣伸港、二林、埔心及永靖等多處易淹水地區傳出淹水災情，其中，伸港鄉的什股村長春路地下道、全興村中彰大橋下便道，積水皆超過30公分，地下道宛如水池，水深淹過半個車輪高，便道也成「河」。

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永靖鄉永坡路排水溝水位暴漲，雨勢不歇導致水面逼近護欄，水流湍急。二林斗苑路也傳出淹水災情，水深已淹個半個車輪高。

水利署根據天氣變化持續更新淹水警戒資訊，截至中午12時，彰化縣仍在警戒範圍內，其中二水鄉、田中鎮與溪州鄉為一級警戒，埤頭鄉、社頭鄉則列為二級警戒。

永靖鄉永坡路附近排水系統水位已滿，湍急水流幾乎快跟道路持平，險象環生。（民眾提供）

彰化縣今天再度被大雷雨突襲，多處傳出淹水災情，埔心鄉道路淹成河。（民眾提供）

埔心鄉馬路淹水，警方拉起封鎖線，提醒用路人注意。（民眾提供）

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