號稱全台最美「清水服務區」爆拖把擦桌 網崩潰：不敢趴桌休息了

清水服務區的清潔人員用拖把擦桌子，嚇壞現場民眾及廣大網友。（本報合成，擷取自@terayang91/Threads）

2025/07/09 17:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕號稱國道最美的「清水服務區」是全台營收最高的休息站，近日卻有民眾直擊，清潔人員直接使用拖把擦拭用餐區的桌子，引發衛生疑慮。

一名網友今（9）日在「Threads」分享，國道三號清水服務區的清潔人員居然使用拖把打掃桌子，讓她相當震驚，呼籲大家「記得不要太依賴桌子喔」。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「有沒有一個可能，這拖把是專門在拖桌子的」、「反正我不信那支拖把是專門擦桌子的」、「天啊有夠崩潰，這是清潔工個人懶惰問題吧，台灣店家都拿抹布擦，還噴酒精消毒」、「各位你們還敢…趴在桌上休息嗎？食物掉到桌上千萬不要覺得3秒內撿起來還是乾淨就吃下肚」。

也有其他網友分享，「想起以前看過房務人員用吸塵器吸沙發床、擦馬桶的抹布擦浴缸」、「我曾經去某百貨公司看掃廁所的阿桑在掃一間一間廁所，上秒拖完馬桶旁的地，下一秒直接用剛拖地的拖把直接按壓馬桶沖水」、「我帶孩子出門，都會用酒精先噴一下，擦乾淨，然後叮嚀孩子們，掉在桌上的食物，絕對不能吃。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法