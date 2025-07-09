追求「成功」轉追求「幸福」 教育部投4.4億推社會情緒學習計畫

新北市推動社會情緒學習（SEL）計畫，培訓種子教師扎根校園，導師將SEL融入班級經營或課程。（資料照）

2025/07/09 13:01

〔記者林曉雲／台北報導〕「從追求成功轉為追求幸福」，教育部預計投入4.4億元，自今年起推動「社會情緒學習（SEL）」5年計畫， 教育部學特司長吳林輝今（9）日於全國教育局長會議中說明，今（2025）年第1年經費約4000萬元，明年起每年投入約1億元，從學校、家庭到社區，中小學與大學、民間團體及社區大學合作，師生、家長及居民共同學習。

吳林輝表示，計畫包括5大策略重點，課程研發由國家教育研究院主責，研發本土化課程，參考國內外已有教材、彙整大學與民間資源，並建立「研究基地學校」，進行試教與課程優化；另，國教院與國立台灣師範大學、各地方政府合作，進行人才培育，培訓種子教師由台師大規劃課程，依各地方政府需求推薦教師參訓，且鼓勵已具經驗教師，協助其他學校推廣與實踐。

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此外，吳林輝說明，計畫推動校園文化塑造，不僅是課程推動，也重視整體學校文化營造，包含行政領導、班級經營與師生互動的全方位改變，強調「研教、升教、進教」的整體教育氛圍建立；而計畫也會進行跨系統連結，與大學連結以促進師資與研究協助，與民間團體合作如幸福里等參與設計與推廣，且拉入家長與社區參與，如訓練家長志工、入校進行課前10分鐘互動等。

吳林輝表示，最重要的是推廣至家庭與社會，結合社區大學與家長團體，將SEL理念延伸至家庭、社區，打造整體幸福文化，對教師個人情緒調適、親職互動也有實質助益，從追求「成功」轉向追求「幸福」的教育價值轉變，以「系統性」逐年推動、擴大實施規模，期盼整體社會與學校的幸福感、情緒韌性逐步提升，但須耐心觀察長期成效，第1年以奠基與實驗為主。

教育部長鄭英耀在會前受訪也表示，在數位世代，讓新世代青少年及家長、老師，能透過理解而覺察自己的情緒，能有更好的自我情緒管理，也同時能覺察到他人情緒，能有同理心、能感同身受，然後給予關懷，並擁有適度人際互動技巧，是「社會情緒學習」的核心精神。

多個縣市已經開始推動SEL計畫，譬如新北市教育局從113學年度起推動SEL3年計畫，攜手學界培訓200位以上種子教師扎根校園，導師將SEL融入班級經營或課程，並試辦身心科醫師駐校諮詢，結合心理諮商輔導、社區心理衛生中心等資源，守護師生心理健康。

教育部學特司長吳林輝今日說明，教育部投入4.4億元，推動「社會情緒學習」5年計畫。（記者林曉雲攝）

教育部長鄭英耀（右）表示，108課綱即圍繞著社會情緒學習議題，協助數位世代能妥處自我情緒並同理他人。（記者林曉雲攝）

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