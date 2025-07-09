貢寮海洋音樂祭7/26~7/27登場！迪士尼沙雕展免費看

除了獨立樂團的精采表演外，現場也設置了市集，不僅為大家帶來視覺及聽覺的感官感受，也規劃了味覺及嗅覺的雙重饗宴。圖為去年資料照。（新北觀旅局提供）

2025/07/09 13:24

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市貢寮海洋音樂祭26日、27日將在福隆貢寮海水浴場登場，首日進行「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，次日將有多位知名樂團與藝人演出，現場規劃特色市集，打造難忘的夏日派對。音樂祭活動期間，可免費觀賞「迪士尼仲夏歡樂祭Disney Summer Funfest」主題沙雕展。活動訊息可至臉書粉專「新北旅客」、「新北市河海音樂季」查詢。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，首日將舉行「海洋獨立音樂大賞」決賽，前十強樂團含共振效應、Black Goodie 黑古蒂、卜星慧樂團、DrunkMonk撞克茫客、夢遊旅人、DiePression、廢棄物處理部、Ostar Band、Mazbar & Lalan、江晟榮，將在音樂大賞中角逐年度優勝。次日邀請知名樂團與藝人接力演出，為樂迷帶來音樂盛宴，福隆海灘沉浸節奏熱烈氛圍。

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楊宗珉指出，音樂祭現場有特色市集，含在地業者販售飲料、手工粉圓及涼圓，集結多家人氣品牌販售冰品、燒烤、漢堡、地瓜球、炸雞與酒類飲品。音樂祭活動期間可免費入場觀賞「迪士尼仲夏歡樂祭Disney Summer Funfest」主題沙雕展，展期將至9月30日結束。

楊宗珉說，新北大型音樂活動早成為夏日必訪盛典。今年維持音樂核心精神以外，更帶來多元市集、美食策展與品牌互動，歡迎全台樂迷與遊客來福隆，享受陽光、海風與音樂的包圍。

2025福隆沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭Disney Summer Funfest」主題沙雕作品為夏季增添精彩。（東北角暨宜蘭海岸國家風景區提供）

歷經會前賽脫穎而出的10強樂團即將在7月26日激戰開唱。（新北觀旅局提供）

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