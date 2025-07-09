艋舺公園景觀改善工程啟動 蔣萬安盼擴大發展觀光

台北市長蔣萬安9日出席艋舺公園景觀改善工程開工典禮，期待未來成為兼具歷史底蘊與現代休憩功能的多元特色公園。（記者羅沛德攝）

2025/07/09 13:44

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市艋舺公園2005年啟用至今滿20年，今（9）日「艋舺公園景觀改善工程」舉行開工典禮，本次工程預算新台幣2億621萬6770元，台北市工務局預估在115年8月完工。蔣萬安表示，希望為市民打造一座融合歷史底蘊與現代休憩功能的多元特色公園，未來甚至擴大到商業觀光與產業的全面發展。

今天上午開工典禮，蔣萬安市長、工務局長黃一平、公園處藍舒凢等人接出席。蔣萬安致詞時指出，萬華是北市最早期發展繁榮興盛的樞紐，同時也是歷史的起點，現在萬華宮廟文化也成為國際旅客必來參訪的景點之一，艋舺公園景觀改善工程希望在完工後，可以為地方帶來畫龍點睛的效果，帶給市民朋友不只公園的休憩功能，甚至擴大到商業觀光與產業的全面發展。

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台北市萬華街區發展協會理事長洪文和受訪表示，艋舺公園景觀工程未來完善後，對於環境衛生會有很大的改善，面對國內外旅客都會形成更佳的導流方式，周邊的店家都相當期待公園的完工；洪文和也指出，近期外國旅客大幅增加，特別是從韓國、東南亞前來萬華觀光的旅客，近期也在關注指標設施，是否仍有不足，希望給予外國旅客更多友善的設施，未來完工後不管是公園內、地下街的廁所，都可以給旅客更舒適的環境。

台北市工務局說明，艋舺公園位於龍山寺正前方、由廣州街、和平西路與西園路圍塑，面積達1萬3373平方公尺，本次景觀改善工程主要設計重點為拆除部分迴廊以優化龍山寺及三水街之視覺軸線並強化人行動線，並更新迴廊鋼構屋頂及公園照明系統。

台北市工務局指出，下凹式美人照鏡池也將填平營造親水廣場，設置地景式噴水設施吸引親子使用，未來視活動需要可以將水排乾作為活動廣場使用；並於公園南側設置候車長廊，整合並串聯捷運站出入口、公車候車亭、YouBike等民眾使用動線，引導民眾進入公園及地下商場。

艋舺公園完工示意圖。（臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

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