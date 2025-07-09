農糧署偕業者推國產冷凍蔬菜 小包裝更方便

國產冷凍蔬菜以有產銷履歷的蔬菜為原料，並且透過急速冷凍留住營養與口感。（記者楊媛婷攝）

2025/07/09 12:46

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨冷鏈技術進步，冷凍蔬菜成為許多小家庭或單身族選購烹飪食材的好選擇，農糧署輔導農民團體、農企業，冷凍節切具產銷履歷的國產牛番茄、洋蔥、南瓜、櫛瓜、青花菜冷凍，業者表示，隨民眾接受度增加，銷量增加3成以上。

蔬菜產業常發生菜土菜金，盛產大出時，菜價常讓農民入不敷出，風災發生後，菜價飆高，消費者望菜興嘆，農糧署副署長陳啟榮表示，有許多農企業與農民團體和農民契作，在盛產時大量採購有產銷履歷的蔬菜，再清洗並節切冷凍確保衛生安全，並以不同包裝供應給餐飲業者與消費者，且常年價格穩定、不受天氣影響，可大幅增加我國蔬菜產業韌性。

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國內食品加工權威、宜蘭大學副校長謝昌衛表示，目前冷凍技術已發展到透過急速冷凍，減少蔬菜細胞壁破壞，減少冰晶，解凍後也大幅減少離水狀況，並保留蔬菜完整營養，冷凍蔬菜不僅價格平穩，對小家庭而言，也免去清洗蔬菜、整理菜梗廚餘等麻煩，打開後直接下鍋煮就是美味營養的一餐。

美式賣場也有販售許多冷凍進口蔬菜，謝昌衛指出，國產冷凍蔬菜優點在於具有產銷履歷、確保食安、低碳里程，進口冷凍蔬菜原料則相對不明，並且國產冷凍蔬菜有小包裝，美式賣場的則是批發大包裝，因冷凍蔬菜解凍後就必須立刻使用，否則就會影響風味，小包裝更適合我國現代家庭結構。

主要生產冷凍牛番茄的展鮮公司總經理鍾宇軒表示，冷凍牛番茄每公斤平均150元以下，他表示牛番茄昂貴時每公斤可到300元以上，冷凍牛番茄價格則平穩；丸順公司主要生產冷凍洋蔥、南瓜等，總經理廖偉順表示，冷凍洋蔥1公斤價格約在50元以下，因可大幅節省節切處理時間，目前主要供應團膳餐飲業者，業績成長約3成。

生產冷凍青花菜的富士鮮品董事長鄭嘉仁表示，冷凍青花菜平均1公斤約百元，都已去除菜心梗，該公司的青花菜是和農民契作，並有農藥檢驗，也都完整清洗，不用擔心有蟲。

農糧署推國產冷凍蔬菜，認為可增加蔬菜產業韌性。（記者楊媛婷攝）

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