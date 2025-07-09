豪雨襲彰化 香菜價格恐再現天價

農民冒雨搶收香菜。（記者顏宏駿攝）

2025/07/09 12:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣連續2天大雨，重創北斗香菜產區，農民預估至少有8成的香菜被泡在水裡。去年凱米颱風造成產區香菜全軍覆沒，每公斤的拍賣價格曾飆到1800元，今天拍賣價則為每公斤約160元，但未來不排除漲到千元，而農民為減少損失，今天都冒雨搶收。

北斗鎮是全台香菜最重要產區，產量佔全國8成，7日的瞬間大雨讓香菜農臉都「綠」了，因為滿園的香菜因田間排水不及，泡水超過6個鐘頭，好在今天沒有大太陽，否則嬌嫩的香菜浸泡水裡，再經曝曬，鐵定全軍覆沒。

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香菜農顏基平表示，去年凱米颱風帶來超大豪雨，產區香菜全軍覆沒，價格最高曾飆到每公斤1800元的天價，今天9日的市場拍賣價為160元，主因是香菜農仍有囤貨，這波豪雨帶來的災情，預料2個禮拜囤貨清光後，就會顯現高不可攀的價格。

顏基平表示，香菜價格波動這麼大，主因為產地主要集中在北斗，只要遭遇大水，難逃全軍覆沒的命運。對一般家庭來說，香菜只是提味，用量不大，去年飆出1公斤1800元的天價，是因有高檔餐廳為維持菜色品質，只能忍痛出手購買。

田間的積水仍未褪去，農民冒雨搶收香菜。（記者顏宏駿攝）

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