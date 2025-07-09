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    強化行車安全、避免過勞 遊覽車明年全面加裝駕駛識別設備

    為強化遊覽車駕駛行車安全、避免過勞，交通部高速公路局推動遊覽車動態機制導入駕駛識別機制。（記者陳奕劭攝）

    為強化遊覽車駕駛行車安全、避免過勞，交通部高速公路局推動遊覽車動態機制導入駕駛識別機制。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/09 12:27

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為強化遊覽車駕駛行車安全、避免過勞，交通部高速公路局推動遊覽車動態機制導入駕駛識別機制，明年1月起全面安裝。交通部次長陳彥伯表示，導入駕駛身分識別後，業者與監理機關能清楚掌握駕駛人勤務與駕駛時間，不只乘客安心，也協助業者提升管理效率、確保盈餘。

    陳彥伯表示，駕駛身分識別能掌握勤務與駕駛時間，可蒐集駕車行駛里程、行駛地區、路段等資料，透過系統資料統計，可針對經驗不足的駕駛人強化訓練，亦可協助租車民眾查詢駕車時間，資訊揭露公開透明，妥善規劃行程，從源頭預防遊覽車駕駛疲勞。

    他指出，透過動態管理中心，系統可掌握車輛是否定期檢驗，若有安全疑慮，迅速通知業者停止派車，確保行車安全，亦可監控車輛行駛路線，判斷是否進入禁止或應注意的路段。系統也會掌握測駕駛人是否有超速或疲勞駕駛，並設有告警功能，確保工作時間符合法律規定。

    遊覽車公會對於「加裝駕駛識別機制政策」不滿，認為是額外購買新裝備，「一層牛剝兩層皮」，今天下午將至交通部抗議，陳彥伯回應，駕駛識別機制設備能讓相關資料傳送至系統，只要具備這樣的功能就可以了，現行業者若具備相似的系統，可不必再加裝。若業者要加購相關設備，公路局也會提供經費補助，相信不會造成太大困擾，期望業者能夠配合。

    業者擔憂駕駛識別機制資料恐成為裁罰依據，交通部回應，裁罰會依警方科技執法為準。

    交通部次長陳彥伯表示，導入駕駛身分識別後，業者與監理機關能清楚掌握駕駛人勤務與駕駛時間，不只乘客安心，也協助業者提升管理效率、確保盈餘。（記者陳奕劭攝）

    交通部次長陳彥伯表示，導入駕駛身分識別後，業者與監理機關能清楚掌握駕駛人勤務與駕駛時間，不只乘客安心，也協助業者提升管理效率、確保盈餘。（記者陳奕劭攝）

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