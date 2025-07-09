傅崐萁政績日出香榭大道好滑！花蓮縣府：立即改善鋪面粗糙度

立委傅崐萁擔任花蓮縣長任內耗資5億元推動「日出香榭大道」花崗岩板路面遇雨就容易溼滑，最近又有民眾貼文抱怨下雨1天就發生2件摔車。（記者王錦義攝）

2025/07/09 12:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委傅崐萁擔任花蓮縣長任內耗資5億元推動「日出香榭大道」花崗岩板路面，只是遇雨就容易溼滑，最近又有民眾貼文抱怨下雨1天就發生2件摔車，議員批評縣府無動於衷。花蓮縣政府建設處今天透過新聞稿指出，鋪面鑑定確認抗傾倒及耐磨性能均符合國家行車的設計與安全標準，對於使用4年後防滑係數降低問題，5月試辦2種止滑工法，預計7月底完成決標，施工後將優於交通部相關防滑標準。

民進黨籍縣議員張美慧今在臉書臉書上寫說，日出大道鋪面傾斜、民眾摔倒問題，過去幾年她多次在議會提問，獲得縣府回覆是「都符合標準」，意思就是「一切都沒有問題」，「不用再處理」，既然都符合標準，現在遇到罷免傅崐萁，就可以做鋪面粗糙補提升工程了？搶救傅崐萁比守護花蓮人生命財產還重要？真的是罷免治百病。

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縣府建設處指出，因過去民眾反應下雨易滑狀況，為順應民眾建議提升防滑係數和用路安全，且因開放通行已累計4年，部分路段防滑係數降低，已編列今年預算，並於5月試辦兩種止滑工法表面研磨及防滑塗漆。透過英式擺錘抗滑係數檢測檢測結果顯示，透過表面研磨增加粗糙度工法，花崗岩鋪面浸濕狀態下止滑值有效增進防滑性能20BPN（英式擺錘抗滑係數值）以上，將繼續進行後續工程發包。

縣府指出，目前已於6月啟動後續鋪面研磨加粗工程簽辦作業，預計於7月底完成決標，8月底前完成兩側道路重要路段研磨加工增加鋪面粗糙度，全面提升行車安全與道路品質，依試辦結果，預期施工後將優於交通部相關防滑標準。而日出大道自開放通行以來，委託第三方專家中華民國土木技師公會辦理鋪面鑑定，確認抗傾倒及耐磨性能均符合國家行車之設計與安全標準，縣府將會持續把關。

立委傅崐萁擔任花蓮縣長任內耗資5億元推動「日出香榭大道」花崗岩板路面遇雨就容易溼滑，最近又有民眾貼文抱怨下雨1天就發生2件摔車。（記者王錦義攝）

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