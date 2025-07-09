台南麻豆文旦加派人力清運落果 公所加開申報窗口受理農損救助

文旦落果都是柚農心血。（記者楊金城攝）

2025/07/09 12:13

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南麻豆文旦，約8成遭受強風吹落，柚子落果須盡快清理，昨天國軍支援人力160人、10輛軍卡以及清潔壓縮車前進果園清理落果。市府今天（9日）再協請國軍全力支援120人、8輛軍卡，再動員各區清潔隊48人、壓縮車8輛、警義消45人支援清運。

台南市長黃偉哲特別前往麻豆區及後壁區視察，除了感謝國軍持續支援，也指示市府及所屬機關加速復原工作，期待以最快速度協助民眾恢復家園，回歸常態生活。

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麻豆文旦栽種面積約840公頃，麻豆區公所預估區內農產品受損面積約640公頃，受損重量約18000公噸左右。黃偉哲表示，雖然麻豆文旦受到重創，但仍有部分果實尚待成熟，後續品質依然優良，盼望消費者未來多加支持產地直送的文旦，共同協助農民度過難關。

柚農全家總動員，清理柚園，需要很多撿拾、搬運人力，才能一袋一袋扛到路邊等清運車來載，看到滿地落果，欲哭無淚；麻豆公所指出，現階段先清理柚園，避免文旦樹再受病菌傷害，期待社會各界能如以往繼續支持麻豆文旦的銷售。

麻豆公所也調派人力至7/21日農損補助申報期間加開申報窗口，以最快速度審核、核撥補助款予農民。針對獨居、弱勢民眾，黃偉哲也指示公所及社會局及時協助，持續關懷服務。

文旦落果都是柚農心血。（記者楊金城攝）

軍方加派人力今天再協助清運麻豆文旦落果。（麻豆公所提供）

台南市長黃偉哲（右一）感謝到麻豆區清運文旦落果的清潔隊支援人員。（麻豆公所提供）

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