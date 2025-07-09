丹娜絲颱風尾持續影響！ 吳聖宇：雲嘉以南慎防大雨

吳聖宇表示，到今晚到明天清晨雲嘉以南地區有較大雨勢的預測，提醒中南部的朋友要持續注意。北部、東半部雖然不是西南風直接影響的區域，但也要注意局部較大雨勢發生的機會。（圖擷取自 中央氣象署）

2025/07/09 13:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」昨（8日）晚登陸中國浙江省，並在今天（9日）凌晨2點減弱為熱帶性低氣壓。不過，丹娜絲的外圍環流仍不斷影響台灣天氣，對此氣象專家吳聖宇表示，今晚到明天清晨雲嘉以南地區有較大雨勢的預測，提醒中南部的朋友要持續注意。北部、東半部雖然不是西南風直接影響的區域，但也要注意局部較大雨勢發生的機會。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」PO文表示，昨晚到現在又是各種超出原先模式預測的演出，大概還是跟丹娜絲颱風的颱風尾脫不了關係，首先是入夜後到今天清晨前，在台灣海峽中北部上空爆發的旺盛對流系統，雖然對流胞最強的部份看起來都在海面上活動，但是外圍的強回波部分仍然順著颱風南側的大環境西南風逐漸靠近台灣西北部陸地，並且在苗栗、新竹一帶造成強降雨，雨量觀測看起來在昨晚22時開始到今天凌晨3時之前這一段最大，所幸後續這個對流胞就逐漸減弱，本體往陸地靠過來時已經在消風的階段，3時之後到目前的降雨就小了很多，雖然還在下雨，但已經沒有先前的強降雨。

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吳聖宇指出，再來是丹娜絲颱風進入浙江省境內後，雖然減弱為熱帶性低氣壓，但是低壓環流逐漸向西南移入福建北部，台灣附近的西南風也逐漸增強，大概自清晨5-6點開始，增強後的西南風推入新竹以南陸地，陸續開始出現一波明顯的雨勢，目前降雨還在持續中，而且因為風勢蠻強的，降雨回波顯著的區域一路推到比較內陸的區域，有一條明顯的回波生長分界線，界線以東的雨勢不小。

吳聖宇直言，預估這樣的型態可能會持續到今天白天這段期間，晚間以後隨著颱風減弱後的低氣壓繼續深入華南內陸，台灣附近的西南風可能會較為減弱，降雨回波容易生長的區域有機會再度往沿海地區調整，並且也會逐漸偏向雲嘉以南地區為主，預報資料大致有看到今晚到明天清晨雲嘉以南地區有較大雨勢的預測，提醒中南部的朋友要持續注意。北部、東半部雖然不是西南風直接影響的區域，但也要注意局部較大雨勢發生的機會。

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