雨區擴大！全台18縣市豪大雨特報 10縣市慎防大雷雨

中央氣象署上午11時20分發布豪、大雨特報。豪雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣。大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、台東縣。（擷取自中央氣象署）

2025/07/09 11:46

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今日上午對全台18縣市發布豪、大雨特報，另對10縣市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。

中央氣象署上午11時20分發布豪、大雨特報。豪雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣。大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、台東縣。

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中央氣象署也發布雷雨編號 0387 ，針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時45分止。

中央氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

中央氣象署也發布雷雨編號 0387 ，針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時45分止。（擷取自中央氣象署）

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