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    鹿港「七八水災」 3個小鮮肉闖公會堂脫衣游泳

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    2025/07/09 12:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮昨天（8）日大雷雨狂炸，逢雨必淹的鹿港公會堂廣場與老街，整個廣場都是滿水位，竟然有3名年輕男子把廣場當成游泳池，有民眾搖手勸阻，竟然還比OK回應，令人氣炸了！

    鹿港警分局表示，由於3名男子只是脫去上衣在公會堂游泳，只能勸導離開，避免危險與髒水引發感染，如果是全裸游泳，可能就會違反妨害風化。

    昨天直擊民眾表示，鹿港公會堂的前面廣場，因為是下凹設計，每次只要下大雨，廣場就變成小小滯洪池，但昨天還是第一次看到有人跑下去游泳，且一次同時有3個人，可能是3個朋友一起來，覺得好玩，就衝下去游泳，誤把地方的慘重災情，當成個人玩水，非常要不得，也非常危險。

    直擊民眾強調，當下就跟3名游泳的青年一直搖手說不行，但他們卻反而比OK，直到他拿出手機來拍，青年發現被拍了，才決定趕快離開。

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

    鹿港公會堂在七八水災變游泳池，有3名青年跳下去游泳。（民眾提供）

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