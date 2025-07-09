高中職特招續招51校3338名額 餐旅群最多

高中職免試入學昨日放榜，尚未就定位的學生可以循特色招生專業群科甄選入學續招管道升學。（資料照，圖中人物與本新聞無關）

2025/07/09 11:46

〔記者林曉雲／台北報導〕高中職免試入學昨日放榜，今（2025）年考生共計15萬7504名，尚未就定位的學生可以循特色招生專業群科甄選入學續招管道升學，教育部今（9）日說明，全國共有51所高級中等學校、233個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供3338個招生名額，以基北區及餐旅群名額最多，國中畢業生可依興趣與性向選擇，且不受國中學籍區域限制。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，為推動技職教育向下扎根，鼓勵國中畢業生適性入學，教育部114學年度持續辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」。

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114學年續招計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、台南區、高雄區、屏東區、宜蘭區、花蓮區等10個就學區，其中以基北區招生名額最多，預計錄取13校、56班（群科）、922名；桃連區次之，預計錄取10校、54班（群科）、738名。

招生職群則包括機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、及藝術群等12群，其中以餐旅群招生名額最多，預計錄取33校、42班（群科）、783名；商業與管理群次之，預計錄取20校、29班（群科）、448名。今日起受理報名（報名時間依各校簡章規定時程辦理），各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等可於官網查詢。

高中職特色招生續招今起報名，全國共51校、3338個名額，以餐旅群名額最多，可上網查閱。（記者林曉雲翻攝）

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