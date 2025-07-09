台南逾3萬戶仍停電 民眾灌爆黃偉哲臉書喊苦也喊加油

丹娜絲重創台南，沿海地區電桿被吹倒一整排。（讀者提供）

2025/07/09 11:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，造成電力設施嚴重損毀，截至今（9）日早上7時，全市仍有3萬2985戶停電，其中停電2000戶以上有8個行政區，包括鹽水（逾7千戶）、六甲、後壁、大內、七股、將軍、北門、下營等區。由於多處電桿倒塌、斷線、變壓器損壞，搶修受阻，需更多時間恢復供電。

面對延宕復電，不少市民情緒高漲，台南市長黃偉哲的臉書成了「電力留言版」，灌入各種求助、抱怨與打氣留言。民眾感嘆：「第3天還沒來電，真的快崩潰！」「六甲停電戶數比佳里多，為何沒放假」；也有居民哀怨「打陳情專線沒進度，公所也說只能回報市府，像在互踢皮球。」

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其中，七股區災情嚴重，例如大埕、大寮等多里，但因沿海無訊號、資訊不通，居民擔心被遺漏：「我們這裡多是長者，無法外出、電話打不通，冰箱食物全壞了。」電線桿沒修前，至少要設警示標誌，鄉下很多老人騎腳踏車、機車。有居民甚至懷疑，當地至今無法上報實際災情。

不過，也有不少人為台電人員打氣：「你們冒著風險夜間施工，真的很感謝」、「含淚感謝放下休假前來支援的工程人員」。面對各方壓力，台電台南區處強調，目前正全力調度人力，處理倒塌電桿與障礙物，全力搶修。

也有聲音呼籲災後檢討與防災升級：「這次讓人反思電網韌性，台南北部大範圍停電這麼久的原因，太多電線桿倒了？」不少人期待市府與中央、經濟部能從災後重建汲取教訓，不僅是設施，更牽涉到配電調度，另台電公司應有電力備援機制，以提升供電穩定度與災時應變效率。

丹娜絲重創台南，多處基礎設施遭催毀，尚待修復。（讀者提供）

南市仍有超過3萬戶停電，其中停電2000戶以上有8個行政區。（擷自台電網頁）

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