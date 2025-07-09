丹娜絲夜襲台南！消防救護忙翻天 動容影片致敬活菩薩

台南消防員在七股一七六縣道救出受困落於水溝轎車內的民眾。（台南市消防局提供）

2025/07/09 12:01

〔記者王俊忠／台南報導〕7月6日晚間到7日凌晨，丹娜絲颱風帶來的強風大雨侵襲台南，台南市消防局全市救災、救護人車都動起來，災情較少的分隊人車開赴災情較重的溪北地區支援救災，119報案專線全開，忙到不可開交。消防局並將當天救災重點剪輯成影片po到臉書粉專，與民眾分享令人動容的時刻，並向第一線救災人員致敬。

當天根據南區氣象中心測報，在台南沿海地區測到設站10多年來的最強陣風16級；市區也達13級，風勢相當驚人。

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影片中，在暗夜狂風暴雨中駕駛救護車的救護員說，不知道消防車竟會在風雨中如此搖擺，想想如等待的是我們的家人，那該會是多大恐懼。鏡頭並轉到消防員在倒塌的房屋中搜救及安撫災民的恐慌情緒、並說哪裡有災情，消防員都會去，希望災民抱著希望等他們。

消防局述說，當天在七股176縣道救出轎車落於水溝的受困民眾；安南區台江大道六段有3位民眾受困在貨櫃內；七股大埕民眾受困在屋內，並將受困民眾撤離到七股區公所，還有後壁上茄苳2位民眾受困、將軍西湖2位民眾受困貨櫃屋內，及全力受理、沒有休息的119報案電話受理執勤員們。其實這只是呈現出當晚救災過程的一部分。

消防局表示，當晚很多消防、救護人員忙了一整晚都累壞了，幸好在救災過程，台南消防與救護人員沒有受傷的狀況，以此影片向參與救災的第一線警、義消夥伴表達敬意。

駕駛救護車的救護員說，不知道救護車在風雨中開起來會如此搖擺。（台南市消防局提供）

丹娜絲颱風侵襲台南那夜，消防局一一九受理電話全開，值勤員忙得不可開交。（台南市消防局提供）

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