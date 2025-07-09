台南風災白河屋損452筆 白河蓮花全面倒伏

白河蓮花全被強風吹倒，蓮花季提前結束。（記者楊金城攝）

2025/07/09 12:09

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災造成台南白河區有452筆建物損毀，無法居住有42處，區民生活大受影響，全區21里，更是多達14里到今天（９日）第3天持續停電、7里持續停水，居民快瘋了，怕風的白河蓮花更是全面倒伏，雖有農損救助，但一夜之間全被強風「收成」了，蓮農很無奈。

白河區長董麗華說，公所動員能動員的人力機具，持續清理路樹倒塌，但因電桿、電信桿斷裂、電線脫落，多數房舍屋頂被掀飛，居民生活受影響，21里中有昇安里、關嶺里、仙草里、崎內里、六溪里、詔豐里、和東里、永安里、內角里、馬稠後里等14里今天持續沒電，竹門里2/3沒電、崁頭里35戶沒電。公所在福安寺香客大樓開設收容所，收容暫無居住處的民眾。

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在關子嶺風景區，關嶺全里停水停電，但聯外道路沒有中斷，部分農路中所，區道南97線半中斷，有路樹倒塌情形，房屋受損5戶。

白河蓮花今年因受氣候和病菌危害，預估蓮子銳減5成，吳姓、楊姓蓮農說，蓮花最怕強風，丹娜絲一夜之間就掃倒蓮花，白河蓮花季算是提前結束了。台南農產雖然全品項列入救助範圍，但辛苦栽種的蓮花付之流水，一眼看去，讓人心痛不已。

木瓜全倒。（圖由白河公所提供）

平房被丹娜絲掀開屋頂，無法居住。（圖由白河公所提供）

白河區長董麗華（後排右一）慰問收容區民。（圖由白河公所提供）

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