高子鵬接任天人菊扶輪社長 澎湖4社齊聚一堂慶賀

澎湖東吳校友會謝聰明老師，致贈墨寶給天人菊扶輪社長高子鵬（右）。（記者劉禹慶攝）

2025/07/09 11:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東吳校友會長高子鵬，再添新頭銜，接任澎湖第8屆天人菊扶輪社長，總監莊和達夫婦、東吳校友總會大老洪長岸等人，專程由台灣趕抵澎湖祝賀，澎湖4扶輪社（澎湖、馬公、天人菊、海風）會員、澎湖東吳校友會等齊聚一堂，見證歷史性一刻。

天人菊扶輪社第8屆社長就職典禮，在澎澄大飯店舉行，縣長陳光復、馬公市長黃健忠、社會處長周柏雅、參議洪棟霖、行政處長陳晶卉、工策會總幹事張豪澤、澎湖海巡隊副隊長陳富榮、馬公扶輪社長莊國輝、海風扶輪社長譚蘭芬、澎科大校長候選人李文熙博士等人，也到場表達祝賀之意，現場熱鬧滾滾。

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就職典禮開始由社長鳴鐘開會，並唱「扶輪頌」、介紹來賓及來訪社友、 唱「歡迎總監歌」、唱「扶輪社友我們歡迎你」，由主席、來賓致詞後， 頒發年度團隊聘書及配掛職務配帶、同時由新任社長高子鵬代表，致贈感謝狀及紀念品給卸任社長林澤民及音樂表演，同時演唱上美的花。

另外，澎湖東吳校友會成員謝聰明老師，曾任澎湖書法學會理事長，書法造詣一流，特別致贈親筆墨寶給高子鵬，而全場演奏會，都由高子鵬妻子林佩貞一手策劃，2人的千金也是演奏團隊之一，為丈夫及父親就職典禮增添溫馨氣氛，高子鵬兒子精通攝影，也在會場協助捕捉精通，為父親紀錄生命輝煌時刻。

新任社長高子鵬致贈感謝狀，給卸任社長林澤民（右）。（記者劉禹慶攝）

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