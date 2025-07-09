嘉義抱抱後再支援台南 陳其邁：上次全台幫高雄、這次換我們幫別人

高雄市政府增派人力與機具馳援台南後壁災後復原，陳其邁向救援隊伍致意。（高市府提供）

2025/07/09 11:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕丹娜絲颱風重創嘉義、台南，高雄市政府第一時間動員支援嘉義縣市，嘉義市長黃敏惠還擁抱高雄市長陳其邁致謝，高市今增派人力與機具奔赴台南後壁協助災後復原，陳其邁強調，去年山陀兒全台幫高雄，這次換我們幫忙別人。

高市府說明，這次派往台南支援的隊伍共36人，包括工務、環保、消防、社會等多個局處參與，配備高空作業車3台、抓斗車6台、山貓5台、鏈鋸32台、發電機3台及沐浴車2台，全力支援災後路樹清理及環境復原。

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今上午8時許，支援隊伍在高市府四維行政中心前廣場整齊集結，陳其邁親自授旗後立即出發，預計上午9時30分抵達台南後壁區，將立即投入救災復原作業，以行動展現高雄、台南互助精神。

陳其邁提醒所有同仁注意安全，並要求帶隊官照顧好支援同仁的後勤，他強調「別人很需要我們幫忙，上次山陀兒颱風來的時候，全台灣的人都來幫忙我們，這次換我們有機會幫忙別人」。

陳其邁也叮囑參與災後復原的同仁，務必聽從台南當地指揮，注意自身安全，包括徒手清理或操作機械設備時都要特別小心，若有任何身體不適一定要立即通報帶隊主管。

陳其邁授旗支援台南後壁災後復原的高雄隊。（高市府提供）

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