高雄崇實安居社宅月租4820元起 今截止已超過2千組登記

崇實安居是高雄目前完工的社宅中，戶數最多的。（國家住都中心提供）

2025/07/09 11:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的「崇實安居」共有859戶，弱勢族群每月租金含管理費最便宜只要4820元起。從6月9日起招租，截至昨天共有2073組登記，相當搶手，今天（9日）是最後一天，請民眾把握機會。

崇實安居位於左營海軍基地門口附近，是國家住都中心在高雄打造的首個社宅，樓高14層共有4棟，總計859戶，因應靠近軍區及左營外來人口較多，其中1房多達523戶、2房232戶、3房104戶。

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國家住都中心指出，1房型面積14至19坪，每月租金含管理費4820（弱勢）至12110元；2房型面積25至29坪，每月租金含管理費8440（弱勢）至20190元；3房型面積38至39坪，每月租金含管理費10780（弱勢）至23520元。

崇實安居於6月9日起至7月8日，全面採24小時線上申請，因丹娜絲颱風影響，線上受理期限延長至今天（9日）晚間11時59分，實體據點延長至今天下午5點。截至昨天，共有2073組登記，相當搶手，預計10月9日公開抽籤，最快12月1日即可入住。

高市都發局指出，「崇實安居」859戶，是高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的一個；但興建中的楠梓清豐社宅有1594戶、鳳山勝利安居社宅A基地有1865戶，未來將被超越。

崇實安居實品屋。（國家住都中心提供）

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