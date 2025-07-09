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    疑土石鬆落形成堰塞湖...古坑百米長「草嶺潭」現況曝光

    古坑草嶺村近日連連豪雨，崛畓山土石結構再度結構鬆動而崩塌，清水溪上游再次出現長100公尺堰塞湖。（圖由蘇大昆提供）

    古坑草嶺村近日連連豪雨，崛畓山土石結構再度結構鬆動而崩塌，清水溪上游再次出現長100公尺堰塞湖。（圖由蘇大昆提供）

    2025/07/09 10:48

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉草嶺村崛畓山因921大地震而大規模走山，阻斷清水溪流，形成「草嶺潭」堰塞湖。豈料，近日連連豪雨，崛畓山土石結構再度鬆動而崩塌，清水溪上游再次出現長100公尺堰塞湖。水利署第四河川分署今（9日）上午，會同古坑鄉公所人員上山勘查。

    草嶺村長陳兵通表示，1999年921地震引起崛畓山大規模走山，崩落的土石大約1億2千萬立方公尺土石，造成當地29位村民遭活埋，並在清水溪上游形成堰塞湖「草嶺潭」。

    陳兵通說，當時水利署開挖引流，將湖水逐漸排出，2001年再遇颱風豪雨，沖垮壩體，草嶺潭也因此消失。這次堰塞湖疑似是在前晚間形成，先由嘉義縣豐山村民從高處發現後，告知草嶺村民，民眾用空拍機查看，發現崛畓山一帶土石滑落、阻塞河道，湖長100公尺左右。

    陳兵通表示，26年來未再發生大型崩塌，此處地質鬆軟、長期風化，近日連連豪雨未停，導致崛畓山風化層鬆動，結構已不穩，土石再度滑落。

    古坑鄉長林慧如表示，目前擔憂較下游處的古坑桶頭、林內鄉可能會受到影響，目前水利署第四河川分署與公所一同上山勘查，後續將視現地情況研擬必要處置。

    四河川分署表示，昨晚間18時接獲疑似堰塞湖形成的通報，隨即調閱下游清水溪橋水位資料，發現水位20分鐘內急降1.2公尺，研判可能有上游河道受阻。經聯繫志工實地巡查，發現有阻塞跡象，確實已形成類似堰塞湖。現已發出警示，請下游相關單位加強警戒，啟動應變措施，避免民眾靠近河道或進入河川區域。

    古坑草嶺村近日連連豪雨，崛畓山土石結構再度結構鬆動而崩塌，清水溪上游再次出現長100公尺堰塞湖。（圖由蘇大昆提供）

    古坑草嶺村近日連連豪雨，崛畓山土石結構再度結構鬆動而崩塌，清水溪上游再次出現長100公尺堰塞湖。（圖由蘇大昆提供）

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