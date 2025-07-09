丹娜絲重創校園估災損逾2.6億 鄭英耀：補助從簡從速

丹娜絲重創校園估災損逾2.6億元，教育部長鄭英耀（左）今日受訪說明，災後補助將從寬從速處理。嘉義市長黃敏惠（右）也表示，中央一直給予協助，嘉義市也會全力進行災後復原。（記者林曉雲攝）

2025/07/09 10:40

〔記者林曉雲／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成校園嚴重災情，教育部長鄭英耀今（9）日說明，根據教育部校安中心統計，到昨（8）日18時統計，全國受災學校總體初估損失2億6439萬元，災後補助將從簡從速處理。

教育部主辦、嘉義市承辦的全國教育局處長會議，今日在災情較嚴重的嘉義市舉行，教育部長鄭英耀率團隊與會。鄭英耀表示，根據各縣市的回報，到昨天下午6時，全國通報災損約有2億6千多萬元，丹娜絲颱風從布袋登陸，造成嘉義縣及台南市災損非常嚴重，教育部國教署已針對地方的緊急需求撥款，包括嘉義縣450萬元、台南市450萬元、嘉義市180萬元、彰化300萬元，這是第一波撥款。

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鄭英耀表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰都非常關心颱風災情，各地方政府都有災害緊急準備金，不足亦會向政院公共工程委員會提報補助，教育部會從簡從速，很快把經費撥到地方進行災後重建，教育部也會積極協助地方，中央跟地方合作，讓學校能很快復原。

嘉義市長黃敏惠表示，這次是百年一遇非常嚴重風災，中央一直給予支援，嘉義市也全力在救災，優先讓高考能順利進行，並與國際志工合作，後續仍是很大的挑戰，而因教育事務相當重要，嘉義市也會全力承辦好全國教育局長會議。

全國教育局長會議今早在嘉義市舉行，從高鐵到會場沿路可見傾倒的路樹。（記者林曉雲攝）

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