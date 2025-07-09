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    支持高鐵延伸宜蘭 鄉親聚環境部呼籲「蘇花高悲劇不重演」

    支持高鐵延伸宜蘭的民眾及團體在環境部外聚集，呼籲政府儘快完成環評，興建高鐵帶動宜蘭發展。（記者陳志曲攝）

    支持高鐵延伸宜蘭的民眾及團體在環境部外聚集，呼籲政府儘快完成環評，興建高鐵帶動宜蘭發展。（記者陳志曲攝）

    2025/07/09 10:58

    〔記者吳柏軒／台北報導〕「莫讓蘇花高悲劇重演！」高鐵延伸宜蘭計畫，環境部今（9日）舉行專案小組第2次初審，因牽涉在地發展，宜蘭縣在地鄉親、官員及民代動員到環境部，高呼：「關鍵一哩路、悲劇不重演！」強調高鐵延伸宜蘭是打通全台交通「任督二脈」，實現全台6小時生活圈重要關鍵，降低人口外流等，讓花東有一條安全回家的路。

    壯圍鄉長沈清山指出，宜蘭交通不便，導致年輕人外流，人口嚴重減少，老人沒人照顧，小孩要離鄉背井奮鬥幾十年，租很貴的房子，希望政府聽到宜蘭人心聲，改變交通，讓高鐵順利延伸到宜蘭；宜蘭市長陳美伶表示，拜託中央重視宜蘭重大公共建設，代表市民心聲，全力支持高鐵延伸宜蘭站。蘇澳鎮長李明哲也說，高鐵是宜蘭應當的權利，工程跟環保可以共好，不要再延宕宜蘭的交通權利。

    民進黨宜蘭縣議會黨團也動員多名民意代表，總召陳文昌表示，高鐵宜蘭段是全國高快速鐵路網的關鍵一哩路，若無法完成，整體運輸布局將永遠存在斷點，點名前交通部長賀陳旦「混淆視聽」，錯誤將高鐵與台鐵對立，忽略兩者本質不同。並警告，當年蘇花高速公路喊停，換來的代價是20年後還要補強破碎路網，莫重演悲劇。

    該黨部主委邱嘉進指出，反對高鐵的說法與當年蘇花高停建幾乎如出一轍，但現在政府仍要投入1千億元興建蘇花安、超過300億元國五銜接蘇花改，補的就是被喊停的那段路，強調高鐵跟台鐵功能不同，不是排擠而是互補。

    宜蘭縣議員簡松樹支持宜蘭交通各方面都要提升。三星鄉民代表陳世玉表示，宜蘭要發展，任督二脈要打通，雪隧如今「半身不遂」，高鐵能打通命脈，讓全台灣實現6小時環島願景，高鐵成功、台灣就成功。

    宜蘭年輕政二代李姿婷表示，高鐵延伸到宜蘭，是宜花東交通重要樞紐，不只是終點站，更是東部交通重要網絡，可提升整體運輸效率，自己在外地工作，感受到東西交通建設重大不平衡，希望高鐵讓台灣不再是「一島兩世界」，東部不再邊緣化，且高鐵安全穩定，在重大災害更是人力物資的重要通道。

    宜蘭縣鄉親、官員及民代等齊聚環境部，全力支持高鐵延伸宜蘭，希望帶動當地發展。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭縣鄉親、官員及民代等齊聚環境部，全力支持高鐵延伸宜蘭，希望帶動當地發展。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭縣鄉親、官員及民代等齊聚環境部，全力支持高鐵延伸宜蘭，認為是台灣6小時一日生活圈的關鍵一哩路。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭縣鄉親、官員及民代等齊聚環境部，全力支持高鐵延伸宜蘭，認為是台灣6小時一日生活圈的關鍵一哩路。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭市長陳美玲與在地鄉親、民代到環境部門口，全力支持高鐵延伸宜蘭計畫。（記者吳柏軒攝）

    宜蘭市長陳美玲與在地鄉親、民代到環境部門口，全力支持高鐵延伸宜蘭計畫。（記者吳柏軒攝）

    為了支持高鐵延伸宜蘭計畫，宜蘭在地鄉親、官員及民代約200多人齊聚環境部，希望環評委員聽到在地聲音，不要錯失建設。（記者吳柏軒攝）

    為了支持高鐵延伸宜蘭計畫，宜蘭在地鄉親、官員及民代約200多人齊聚環境部，希望環評委員聽到在地聲音，不要錯失建設。（記者吳柏軒攝）

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