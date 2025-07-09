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    丹娜絲肆虐嘉市影響31校 災損金額3500萬元

    丹娜絲颱風過後，嘉市校園展開清理作業，確保學校安全與環境衛生。（嘉義市政府提供）

    丹娜絲颱風過後，嘉市校園展開清理作業，確保學校安全與環境衛生。（嘉義市政府提供）

    2025/07/09 10:41

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義市，截至目前全市已有31所學校回報受災，包含國中8所、國小20所及幼兒園3園出現樹倒、門窗損毀、車棚掀開、遊具損壞與圍牆倒塌等災情，預估災損復健經費逾3500萬元。

    市府教育處表示，颱風過後，各校動員教職員工與志工團，同步展開搶修清理作業，積極投入校園清理與修復工作，確保學校安全與環境衛生。

    颱風在嘉市刮起13級陣風，受災學校可見樹木斷裂倒塌、樹幹枝條落葉四散，其中精忠國小6座活動用大型天幕帳被強風吹破變形碎裂、窗戶被吹走致玻璃碎散在操場和跑道、幼兒園教室地板也出現進水積水情形。

    經各校啟動災後復原機制，颱風過後暑期營隊學習不間斷，例如興嘉國小科學營、羽球隊、桌球隊、管樂團等如常進行，學子學習不受影響。

    教育處長郭添財表示，市府將持續協助校園災後重建，並防範病媒蚊滋生，保障師生健康，積極向中央爭取補助經費，期盼於最短時間內完成修繕工作，讓學子擁有安全安心的學習環境。

    丹娜絲颱風在嘉市刮起13級陣風，受災學校可見樹木斷裂倒塌、樹幹枝條落葉四散。（嘉義市政府提供）

    丹娜絲颱風在嘉市刮起13級陣風，受災學校可見樹木斷裂倒塌、樹幹枝條落葉四散。（嘉義市政府提供）

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