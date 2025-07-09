為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    20分鐘水位掉1.2米！雲林古坑清水溪赫見堰塞湖 南投竹山8里警戒

    南投竹山鎮上游清水溪因颱風大雨形成堰塞湖，現已通知沿岸8個里的民眾提高警覺，遠離河道確保安全。（圖由竹山鎮長陳東睦提供）

    南投竹山鎮上游清水溪因颱風大雨形成堰塞湖，現已通知沿岸8個里的民眾提高警覺，遠離河道確保安全。（圖由竹山鎮長陳東睦提供）

    2025/07/09 10:58

    〔記者劉濱銓／南投報導〕從雲林縣古坑鄉一路流往南投縣竹山鎮的清水溪，第四河川分署昨（8日）監測河川時，發現下游水位突然在20分鐘內掉了1.2公尺，懷疑上游可能發生崩坍，經派員了解，赫見位在古坑草嶺的崩坍地滑動堵塞河道形成堰塞湖，立即通報鄰近縣市與下游竹山鎮，竹山鎮公所也透過村里系統，要求沿岸桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8個里警戒，務必遠離河道確保安全。

    四河分署表示，昨傍晚經由清水溪的監測系統，發現下游河道水位在20分鐘內掉了1.2公尺，察覺異狀後立即派員前往上游了解，最後在古坑鄉的草嶺崩坍地發現堰塞湖，研判可能是颱風過境，加上近日強降雨，導致原本就不穩定的草嶺崩坍地出現滑動所致。

    昨發現堰塞湖後就有通報周邊縣市政府，尤其下游流經南投竹山鎮，沿岸有多個里，已告知竹山鎮公所進行通報，並提醒下游居民遠離河道，以免發生危險。

    四河分署也說，今也邀集相關單位與廠商前往會勘，評估堰塞湖後續處理作為，例如開闢水道進行宣洩等，惟具體方案還需進一步研議。

    竹山鎮長陳東睦說，清水溪上游草嶺一帶地質不穩，由於近年風災不斷，加上近日颱風、大雨侵襲，使得土坡滑動堵住河道變成堰塞湖，現已通報下游的桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等8里居民，近期要提高警覺，留意周邊環境變化，及時撤離以維護自身安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播