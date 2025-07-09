七九水災！彰化再淹12處 社頭雨量全台第一

彰化縣今天又被雨彈狂炸，多處滯洪池又成了「汪洋」滿水位已經無法再蓄水。（記者張聰秋攝）

2025/07/09 10:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕雨彈再度突襲！今天（9日）清晨彰化縣天氣驟變，雷雨交加、天色灰濛濛，整個縣城宛如籠罩在濃霧中，白天彷彿黑夜。繼昨天全縣傳出61處嚴重淹水災情，經過一夜才稍稍退水，沒想到今早雨勢又一波波襲來，愈下愈大，猶如颱風回馬槍，閃電狂劈、暴雨傾盆的場景再度重演。

彰化縣水情應變中心統計，截至上午9點30分，已受理18件淹水災情，雨仍在下，數據增加中。

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中央氣象署今天持續對彰化發布豪大雨特報與大雷雨即時訊息，社頭鄉更被列為淹水一級警戒區。上午9點30分，社頭鄉1小時累積雨量高達65.6毫米，24小時更飆破300毫米、達326.5毫米，成為全台雨量最多地區。全台前六大雨量地點五處都在彰化，社頭、北斗、田中等地。

水情應變中心表示，全縣300多處水情監測站只要該處1小時雨量超過40毫米，就會立即調人出車前往現場。目前已出動20輛車、38人，處理18件淹水災情，地點遍及伸港、大村、溪湖、鹿港、二林、和美、埔鹽、線西、埔心、埤頭、北斗、田尾。其中，伸港鄉什股村長春路、全興村中彰大橋下便道積水超過30公分，影響交通，員警現場處理。

民眾形容這樣的壞天氣就像「天在打鼓！」他們說，今天的雨彈簡直像是天空破洞「水龍頭」被打開，滯洪池瞬間成汪洋，街道成了泥水河，汽機車經過噴起大片水花，閃電不斷在頭頂劈落，轟隆隆雷聲與暴雨聲交織，讓人心驚膽跳，希望雷公快走，天氣放睛。

員林市龍燈公園滯洪池水位已滿，抽水機暫時無法繼續運作。（記者張聰秋攝）

滯洪池滿水位，警消人員拉起封鎖線，禁止進入。（記者張聰秋攝）

連續2天雨彈突襲，彰化縣多處滯洪池都成了「汪洋」蓄水位拉到爆。（記者張聰秋攝）

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