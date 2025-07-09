丟垃圾排隊花20分鐘！鹿港七八水災之夜 換「丟垃圾大戰」上場

這不是夜市！彰化縣鹿港鎮七八水災重創家園，連昨晚丟垃圾都擠爆人潮。（楊昇樺提供）

2025/07/09 10:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮昨天（8日）七八水災，創下半世紀最慘烈的水淹家園，昨晚雨勢稍歇，輪到「丟垃圾大戰」戲碼上演，有將近3、400人帶著清掃家園的垃圾，全跑到鹿港民俗文物館前廣場排隊倒垃圾，有人排隊等了20分鐘，才終於倒完垃圾！

民眾表示，因為鹿港鎮星期日不收垃圾，星期一又碰到颱風假，原本就積了兩天的垃圾，結果昨天遇到狂風豪雨，市區住家與店家幾乎全面淹水，鹿港人卯起來打掃家園，都讓垃圾量暴增，這下子不倒也不行。

請繼續往下閱讀...

民眾強調，鹿港民俗文物館前廣場的夜間定點收運垃圾，停靠時間為晚間7點40分到8點，每次停20分鐘，平日來丟垃圾的人就不少，但昨晚也太誇張，垃圾車還沒停好，就一堆人騎機車追垃圾車，一直狂丟垃圾，全場來丟垃圾的人大約有400人，光是要倒個垃圾，還要排隊，許多人都排上20分鐘，有人就說，連鹿港夜市都沒有這麼熱鬧，這根本是史詩級的災難巨片。

鹿港清潔隊表示，因為昨天下午的風雨太大，原定的市區路線收運垃圾先暫停，避免垃圾車經過積水還濺到民宅，昨天晚上定點收運爆大量，光是鹿港民俗文物館前廣場，總計運載6車次的一般垃圾車，5車次的資源回收物，而昨天總收運垃圾共104.5公噸，約較平日暴增20公噸。

鹿港清潔隊強調，原本今天星期三是垃圾停收日，但今天上午會加碼市區路線的收運，以及老街加收垃圾，讓民眾不必把清掃家園的垃圾放到明天。

彰化縣鹿港鎮七八水災重創家園，連昨晚趕著把清掃家園的垃圾拿來丟，都要大排長龍。（楊昇樺提供）

這不是夜市！彰化縣鹿港鎮七八水災重創家園，連昨晚丟垃圾都擠爆人潮。（楊昇樺提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法