中市「里里有YouBike」會跳票？ 交通局：已近85％

交通局表示，里里有YouBike站點目標完成近85%。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/09 10:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕YouBike已成為台中人日常所需的交通工具，台中市長盧秀燕在2023年7月在市政會議立下目標，希望未來台中每一里都有YouBike站點，但是市議員周永鴻擔憂，離盧秀燕卸任只剩下一年半，但是「里里有YouBike」仍有距離，而且多集中市區，以潭雅神而言，47個里當中有13個里未設站，佔比將近3成，要求既然承諾已下，就應該達成，不能跳票。

交通局表示，目前台中市已設有1605站，里里有YouBike站點目標也完成近85%，市府將持續尋找並蒐集相關地方建議設置地點辦理會勘，努力達成里里有Youbike的目標。

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周永鴻指出，目前在台中市街道，到處都可看到YouBike，而且各年齡層都有，但是台中市很多里還是看不到YouBike站，如神岡區三角里一個都沒有，在神岡區目前16個里當中，包含三角里等5個里仍未有YouBike站點，潭子區16個里同樣有5個里尚未設站，大雅區15個里則有3個里尚未設站，距「里里有YouBike」目標還有努力空間。

他認為，YouBike設點應兼顧休憩與交通機能，特別要補足原縣區在大眾運輸接駁上的空白。原縣區許多地區公車路網仍不夠綿密，YouBike站點不僅能補足交通缺口，也能作為串聯社區、提升移動便利的關鍵節點，並建議可以放寬條件，在區里活動中心等未全天開放的地點設置站點。

交通局表示，有關建議放寬設置條件部分，將考量現地騎乘環境、可使用土地及騎乘起迄需求，納入整體Youbike設站規劃。

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