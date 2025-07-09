為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣又降大雨！ 屋頂漏水卻難申請救助 災民苦不堪言落淚

    嘉義縣許多民宅屋頂被吹翻。（民眾提供）

    嘉義縣許多民宅屋頂被吹翻。（民眾提供）

    2025/07/09 10:07

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來的狂風造成嘉義縣嚴重損害，許多民宅屋頂被吹掀或受損，縣府提供安遷救助、淹水救助等災害救助，但有部分民宅屋頂雖被吹掀，卻未達不堪居住程度，而颱風過後連日豪雨，加上停電難以修復，雨水滲、灌入屋內，造成損失，但並非淹水也難以測量水深，無法申請安遷或淹水救助，也不知可申領何項災損救助。

    今天早上嘉義地區又降大雨，多個鄉鎮市早上6點到9點累積雨量超過50毫米，許多災民屋頂毀損漏水，直說「屋漏偏逢連夜雨」，且氣象預報雨勢將延續到下週，想到就掉淚，苦不堪言。

    嘉義縣政府提供安遷救助，住屋因災致毀損達不堪居住程度者，每人發給2萬元（戶籍所在及實際居住，最高5口10萬元），以及住戶淹水救助，實際居住住屋因水災淹水達50公分以上，每戶5000元。

    水上鄉長林緗亭說，經初步勘查，房屋屋頂毀損很多是被樹枝、石頭、鐵皮砸壞多處壞損，導致室內起居室因屋頂漏水，床墊都溼掉難以居住，但法令規定是屋頂破損達3分之1，不堪居住是指整棟房屋都無法居住，有些透天厝的一、二樓積水5公分，但仍有床架，因此只要二樓以上民宅，幾乎無法領到安遷救助金，因為屋頂漏水，會從二樓流到一樓再流出去屋外，無法達到法令規定的「不堪居住」要求標準，可能只有屋頂嚴重毀損的平房才有可能申領到救助。

    嘉義縣社會局長張翠瑤表示，住屋因災致毀損達不堪居住程度者，已請各公所清查民眾房屋受損情形，依實際情形核予安遷救助；若是因災害致生活陷困，經實際調查評估，依其福利別，聯結低、中低收老人房屋修繕補助、急難救助、社會資源及房屋修繕團體協助災後復原工作；相關救助民眾可至社會局網站下載災害勘查表申辦，或向鄉鎮市公所洽詢、電洽嘉義縣社會局05-3620900分機2618或2600詢問。

    嘉義縣有民宅屋頂飛走。（民眾提供）

    嘉義縣有民宅屋頂飛走。（民眾提供）

    水上鄉長林緗亭勘查屋頂全飛走的住家。（民眾提供）

    水上鄉長林緗亭勘查屋頂全飛走的住家。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播