嘉縣又降大雨！ 屋頂漏水卻難申請救助 災民苦不堪言落淚

嘉義縣許多民宅屋頂被吹翻。（民眾提供）

2025/07/09 10:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來的狂風造成嘉義縣嚴重損害，許多民宅屋頂被吹掀或受損，縣府提供安遷救助、淹水救助等災害救助，但有部分民宅屋頂雖被吹掀，卻未達不堪居住程度，而颱風過後連日豪雨，加上停電難以修復，雨水滲、灌入屋內，造成損失，但並非淹水也難以測量水深，無法申請安遷或淹水救助，也不知可申領何項災損救助。

今天早上嘉義地區又降大雨，多個鄉鎮市早上6點到9點累積雨量超過50毫米，許多災民屋頂毀損漏水，直說「屋漏偏逢連夜雨」，且氣象預報雨勢將延續到下週，想到就掉淚，苦不堪言。

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嘉義縣政府提供安遷救助，住屋因災致毀損達不堪居住程度者，每人發給2萬元（戶籍所在及實際居住，最高5口10萬元），以及住戶淹水救助，實際居住住屋因水災淹水達50公分以上，每戶5000元。

水上鄉長林緗亭說，經初步勘查，房屋屋頂毀損很多是被樹枝、石頭、鐵皮砸壞多處壞損，導致室內起居室因屋頂漏水，床墊都溼掉難以居住，但法令規定是屋頂破損達3分之1，不堪居住是指整棟房屋都無法居住，有些透天厝的一、二樓積水5公分，但仍有床架，因此只要二樓以上民宅，幾乎無法領到安遷救助金，因為屋頂漏水，會從二樓流到一樓再流出去屋外，無法達到法令規定的「不堪居住」要求標準，可能只有屋頂嚴重毀損的平房才有可能申領到救助。

嘉義縣社會局長張翠瑤表示，住屋因災致毀損達不堪居住程度者，已請各公所清查民眾房屋受損情形，依實際情形核予安遷救助；若是因災害致生活陷困，經實際調查評估，依其福利別，聯結低、中低收老人房屋修繕補助、急難救助、社會資源及房屋修繕團體協助災後復原工作；相關救助民眾可至社會局網站下載災害勘查表申辦，或向鄉鎮市公所洽詢、電洽嘉義縣社會局05-3620900分機2618或2600詢問。

嘉義縣有民宅屋頂飛走。（民眾提供）

水上鄉長林緗亭勘查屋頂全飛走的住家。（民眾提供）

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