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    高雄奶茶節今年捲土重來 9/20登場

    高雄市鹽埕區近年因奶茶爆紅。（高市府提供）

    高雄市鹽埕區近年因奶茶爆紅。（高市府提供）

    2025/07/09 09:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鹽埕區近年因奶茶爆紅，除了民間自行舉辦奶茶節，高市府於前年也首度舉辦高雄奶茶節，但去年因預算因素喊卡。觀光局今（9日）宣布，高雄奶茶節今年捲土重來，9月20、21日於鹽埕埔捷運站1號出口旁登場。

    2020年10月，鹽埕區在地素人蕭清元透過臉書創立的「鹽埕研究所」社團，邀集24家飲料店推出「奶茶一條街」活動，一炮而紅；去年將活動升級為「鹽埕奶茶節」，已邁入第5屆。

    搭上這股奶茶風潮，高市觀光局前年9月首度在鹽埕區大勇路，舉辦第1屆「高雄奶茶節」活動，第一天就吸引4萬人次，可惜第二天因颱風取消。官方版奶茶節是以市集活動呈現，民間版則是店家集點方式，有相互拉抬之效，但去年觀光局考量預算有限、資源須有效配置，決定不續辦高雄奶茶節。

    高市觀光局長高閔琳今天宣布，第二屆「高雄奶茶節」預計於9月20、21日於鹽埕埔捷運站1號出口旁登場，今年以「雄喝飲」為主題，期望透過奶茶飲品帶動新一波美食觀光風潮，讓高雄成為全台奶茶控心中朝聖之地，即日起開放高雄各特色奶茶品牌報名，報名網址：https://forms.gle/nUzgY2SKDbbGrecy7。

    今年高雄奶茶節也攜手鹽埕商圈及「新鹽埕商圈繁榮協會」，民眾可先於8月23日中午12點至晚間8點，於捷運鹽埕埔站2號出口前，參加商圈舉辦的情人節活動「消費速pay E起購」，有機會獲得「高雄奶茶節」相關好康優惠。

    高市府舉辦的高雄奶茶節，今年捲土重來。（資料照，高市府提供）

    高市府舉辦的高雄奶茶節，今年捲土重來。（資料照，高市府提供）

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