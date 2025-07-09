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    蓄水率5天連升18％ 曾文水庫直逼滿水位

    上游持續降雨，曾文水庫已直逼滿水位。（圖由南水分署提供）

    上游持續降雨，曾文水庫已直逼滿水位。（圖由南水分署提供）

    2025/07/09 09:25

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕颱風丹娜絲為國內規模最大的曾文水庫帶來豐沛降雨，低壓帶與西南風等持續影響，加上之前的熱對流發展，接力補水下，蓄水率5天連升18%，直逼現階段標高228公尺的滿水位。

    持續供灌二期稻作的曾文水庫，在午後雷陣雨的挹注下，本月初的蓄水率已來到8成，丹娜絲影響期間，水情又大進補，水位迅速飆升，昨天已突破227.5公尺。

    目前受低壓帶與西南風的影響，曾文水庫上游仍出現降雨，持續補水，今天一早，蓄水率已經超過99%。

    水利署南區水資源分署統計，曾文水庫上游5天累積降雨量已逾230毫米，水情「進帳」豐沛，直衝滿水位。

    如果上游持續明顯降雨，南水分署預估曾文水庫今天有機會蓄水率來到100%，水情更趨穩定。

    根據操作規定，汛期時，曾文水庫5至8月的滿水位為228公尺，9月是229公尺，10月則上升至230公尺。

    南水分署表示，目前水位若超過228公尺，仍將視情況繼續蓄水，有颱風警報，會預先調節放水。

    南水分署觀測，截至今天上午9點，曾文水庫的水位標高為227.91公尺，蓄水率來到了99.65%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.24億立方米。

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