丹娜絲殘存環流影響西半部有雷雨 週末前天氣不穩防突降雨

丹娜絲殘存環流為中北部地區帶來明顯降雨，預估未來幾天持續受低壓帶西南風影響，天氣較不穩定。（資料照）

2025/07/09 09:31

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風登陸中國浙江後，向西南移動，已於今（9日）早進入福建並減弱為熱帶低壓，不過丹娜絲殘存環流為中北部地區帶來明顯降雨，預估未來幾天持續受低壓帶西南風影響，天氣較不穩定。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今日上午各地天氣仍易受對流影響，有短暫雷陣雨，午後則因熱力作用，各山區及近山平地需提防午後雷陣雨再度發展，部分地區可能出現短時大雨或至豪雨，戶外活動請多加留意。

請繼續往下閱讀...

預估明後日台灣持續受低壓帶西南風影響，各地天氣多雲或陰，除午後容易有熱對流發展伴隨短暫陣雨或雷雨外，清晨夜晚在中南部迎風側亦可能出現短暫降雨，提醒大家這幾天天氣較不穩定，建議民眾出門務必攜帶雨具，並留意突發性降雨與積水風險，尤其西半部地區需加強防範局部強降雨帶來的不利影響。

週末太平洋高壓增強、低壓帶逐漸遠離，天氣才會相對再穩定些，午後仍容易有熱對流發展空間，部分山區及鄰近平地仍有局部短暫陣雨或雷雨，但影響範圍與強度則較近幾日趨緩些。氣溫方面，將逐漸回升，預測高溫普遍達32-35度，外出務必做好防曬、防中暑準備，適時補充水分，以防熱傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法