曾在花蓮大地震尋獲罹難者 搜救犬「小鋼砲」Wilson墜樓殉職

花蓮縣消防局搜救犬Wilson（左一）去年在0403花蓮大地震挺入災區，靠著嬌小身軀及靈敏嗅覺找到罹難者，立下大功，獲得「特搜小鋼砲」的封號，上月不幸殉職。（資料照）

2025/07/09 09:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年在0403花蓮大地震挺入災區，靠著嬌小身軀及靈敏嗅覺找到罹難者，立下大功，獲得「特搜小鋼砲」的封號，沒想到上月訓練時不慎從三樓墜落殉職，讓消防員相當難過。消防局長吳兆遠今證實，Wilson已在1個多月前不慎從3樓墜樓過世，將水化遺體並把骨骸做成紀念碑，紀念牠為隊上的付出。

花蓮縣消防局4年前赴消防署訓練中心領回3隻搜救犬Fancy、Hero跟Wilson，其中，Hero、Fancy為大型犬拉布拉多，原先為緝毒犬培訓，後來轉為搜救犬，1公1母，平均年齡約4歲，另1隻為小型犬傑克羅素㹴犬Wilson，年齡約3歲，公犬，由民眾捐贈。

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Wilson在2023年通過IRO中級認證成為正式搜救犬後，初次任務就是在去年0403地震後挺入災情最嚴峻的太魯閣國家公園砂卡礑步道。

Wilson靠著身軀小、敏捷動作、靈敏嗅覺找到掩埋在落石下的罹難者，立下大功，被譽為「特搜小鋼砲」，消防局表示，Wilson在1個多月前過世，當時同仁在3樓一般場地做繩索橫渡訓練時，疑未注意到周圍的柵欄沒有關，以致犬隻不慎衝出墜樓死亡。

據了解，Wilson的領犬員在犬隻過世後相當難過，消防局除特別安排與心理有關的輔導講座，考量他後續可能會有心靈創傷，加上事件的發生也算是他的疏忽，暫時先把人調至吉安分隊就近觀察心理狀況，適時提供相關協助。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，Wilson遺體將以水化方式處理，透過化學藥劑溶解皮肉，留下的骨骸則會參考其他縣市做成紀念碑形式，紀念Wilson為隊上的付出；由於目前搜救隊剩下2隻搜救犬，考量犬隻年齡約4至5歲，有規畫再申請1隻搜救犬，已向相關單位申請，若有適合的犬隻近期會再派員前往瞭解。

水化也稱為鹼性水解、水葬，是將寵物遺體浸入鹼性溶液後加熱，遺體會快速分解，只剩骨骸，再進行粉碎處理成骨灰。

花蓮縣消防局搜救犬Wilson（中）去年在0403花蓮大地震挺入災區，靠著嬌小身軀及靈敏嗅覺找到罹難者，立下大功，獲得「特搜小鋼砲」的封號，上月不幸殉職。（資料照）

花蓮縣消防局搜救犬Wilson（中）去年在0403花蓮大地震挺入災區，靠著嬌小身軀及靈敏嗅覺找到罹難者，立下大功，獲得「特搜小鋼砲」的封號，上月不幸殉職。（資料照）

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