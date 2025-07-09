大雷雨又來！鹿港人馬上查今天滿潮時間 發現1巧合

彰化縣鹿港鎮昨天歷經七八水災，今天一早又出現打雷加下雨。（記者劉曉欣攝）

2025/07/09 09:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又來了！彰化縣鹿港鎮昨天（8日）被大雷雨轟炸一整天，創下鹿港將近50年最嚴重的「七八水災」，整個鹿港市區都變成「鹿港河」，今天一早又出現大雷雨，有民眾發現昨天開始淹水時間與昨天滿潮約9點20分差不多，馬上查今天滿潮時間將落在上午9點54分，立刻進行防淹準備！

許多鹿港人昨天才剛把家中淹水處理完，剛要坐下來休息，準備睡覺，沒想到半夜卻是一再聽到打雷聲，嚇得整晚都不敢入睡，就怕睡太熟，雨水入侵住家，一早出門就發現，整片天空都是陰陰的，雲層有夠厚，隨即就開始打雷，雨勢又變大，讓鹿港人聞雨色變！

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有民眾發現，昨天鹿港開始下起大雷雨的時間，大約跟滿潮時間差不多，也就是大約落在上午9點20分，然後就一路狂炸鹿港，讓鹿港市區開始淹水，連從來沒淹過的鹿港中正路，也就是鹿港體育場、鹿港基督教醫院一帶，竟然淹到要封路，真是始所未聞。

因此，今天的滿潮時間是9點54分，有鹿港人立即在網路社群奔走相告，提醒民眾做好準備就對了，不要讓七八水災又連莊。

彰化縣鹿港鎮一早就出現車潮，民眾擔心又下大雨，全部都開車出門。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮昨天出現半世紀以來最大水災，連中正路不曾淹水的地段，大樓地下停車場都灌入滿滿的水。（記者劉曉欣攝）

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