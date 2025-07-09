今水氣更多！低壓帶、西南風持續影響 西部防豪大雨

氣象專家指出，原本的丹娜絲颱風雖已減弱為熱帶低壓，但受低壓帶、西南風持續影響，加上水氣比昨天更多，今日大氣狀態比昨天還不穩定，預估各地降雨機率比昨天高，且局部地區下雨時間增長，不僅限在午後。（資料照）

2025/07/09 08:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，原本的丹娜絲颱風雖已減弱為熱帶低壓，但受低壓帶、西南風持續影響，加上水氣比昨天更多，今日大氣狀態比昨天還不穩定，預估各地降雨機率比昨天高，且局部地區下雨時間增長，不僅限於午後，還易有大雨或局部豪雨發生。目前預估週六前天氣持續不穩定，要到週六以後水氣才會略減，但午後仍易有短暫陣雨或雷雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日仍受低壓帶影響，環境吹的是西南風，水氣要比昨天更多，大氣狀態比昨天還不穩定，各地降雨機率也比昨天來的高，也更容易出現短延時強降雨；尤其是中南部地區有陣雨或雷雨，中部會比較集中在平地及近山區，南部則是平地及山區都會降雨，特別是嘉義山區及高屏山區，不但下雨時間增長，降雨時段不單限在午後，而且還易有大雨或局部豪雨發生的機率。

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「林老師氣象站」也提到，要提醒的是，適逢大潮，沿海低窪區域也要留意降雨集中、排水不易，可能造成的局部地區的積淹水情事。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受熱帶低壓（原丹娜絲）外圍雲帶及西南風影響，西半部有局部陣雨或雷雨，並可能有「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」。

吳德榮表示，明日、週五西南風挾帶水氣多、大氣不穩定，清晨、上午迎風面西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其中偶有「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」，尤其午後機率更高。週六各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。下週日、一盛夏再臨、晴朗酷熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式及美國模式模擬顯示，未來9天内，日本南方海面雖有熱帶擾動醞釀，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有偏北的分量，故即使有所發展，對台灣亦無威脅。不過，第10天的模擬顯示，菲律賓東方有擾動發展，至於是否帶來威脅？後續需再觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日仍受低壓帶影響，環境吹的是西南風，水氣要比昨天更多，大氣狀態比昨天還不穩定，各地降雨機率也比昨天來的高，也更容易出現短延時強降雨。（圖擷自臉書）

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