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    「丹娜絲」仍陰魂不散 外圍環流水氣持續轟炸台灣西半部

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，有兩條颮線系統凌晨在台灣桃竹苗及中部附近形成，中部地區需留意強降雨。圖為雷達回波圖。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，有兩條颮線系統凌晨在台灣桃竹苗及中部附近形成，中部地區需留意強降雨。圖為雷達回波圖。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/07/09 08:16

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第4號颱風「丹娜絲」昨（8日）晚登陸中國浙江省溫州市，並在今日（9日）凌晨2點減弱為熱帶性低氣壓，不過「丹娜絲」的外圍環流仍不斷影響台灣天氣發展。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，有兩條颮線系統在台灣桃竹苗及中部附近形成，中部地區需留意強降雨。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」在凌晨近3點時發文指出：「丹娜絲颱風真的陰魂不散，雖然颱風中心已經登陸中國溫州，但它的外圍環流還是不斷有劇烈對流發展。」並提到在今日凌晨1點左右，第一條颮線已經抵達桃竹苗沿岸，第二波颮線也緊接著在台灣中部近岸形成，並朝向苗栗至雲林一帶靠近。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，今日西南風稍微增強，帶來更多更豐沛的水氣，讓雷雨帶發展續航力十足，西部多地持續發生大雨，天氣非常不穩定，南部地區這兩天也要特別留意南方水氣所帶來的間歇性陣雨。

    氣象署今早6點55分針對全台15縣市發布「豪大雨特報」，新竹縣市及苗栗縣須注意豪雨。此外，氣象署也針對苗栗縣及台中市發布「大雷雨即時訊息」。

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

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