07/09 各報重點新聞一覽

財政部公布上半年出口寫下「三高」，包括六月出口五三三．二億美元、創歷年單月新高，第二季及上半年出口均創歷年同期新高。（資料照）

2025/07/09 06:47

自由時報

AI商機擴散＋提前拉貨效應 6月出口533億美元再創高

AI商機擴散，加上提前拉貨效應，財政部公布上半年出口寫下「三高」，包括六月出口五三三．二億美元、創歷年單月新高，第二季及上半年出口均創歷年同期新高。此外，上半年出超五五七．一億美元、創歷年同期新高，其中對美國出超五五二．三億美元，遠高於對中港出超三五九．六億美元，為一九九三年統計以來首度超過中港。

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低壓帶＋西南風 中南部防強降雨致災 雨勢週五過後才趨緩 仍可能有局部大雨

丹娜絲颱風遠離台灣後，中南部降雨仍未趨緩。中央氣象署指出，今、明兩天台灣將持續受到低壓帶與西南風影響，台灣周邊水氣比昨天更多，各地都容易有短延時強降雨出現，尤其中南部地區仍需嚴防大雨或局部豪雨，週五以後，雨勢才會稍微趨緩，但仍可能有局部大雨。

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新店廣興橋搜救玩水失蹤男子 救援意外翻船 1勇消殉職

新北市消防局第四救災救護大隊消防員吳恩碩等人，昨執行新店廣興橋北勢溪搜救任務，五名警義消在橡皮艇搜尋玩SUP立槳失蹤的陳姓男子時，遭到攔砂壩上游水流沖翻落水，吳、張警消及曹姓義消被救起時，都已失去呼吸心跳，經搶救吳員不幸殉職，張、曹雖恢復心跳但仍在加護病房救治，而陳男被救起急救後也宣告死亡。

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聯合報

美揭14國關稅最高40% 川普延長寬限期到8月1日

美國政府七日起向未能達成貿易協議國家寄關稅通知函，美國總統川普公布首批十四國內容，擬八月起徵新關稅稅率，最高達百分之四十；川普表示，如各國致電提供不同條件，只要讓他滿意，「我們就會這麼做」。

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上半年我對美出超首度超越陸港 學者：不利關稅談判

財政部昨公布我國六月出口金額五三三點二億美元，創單月新高，其中六月對美國出口規模一七二點七億美元、增幅百分之九十點九，都刷新歷年單月紀錄；此外，今年上半年對美出超五五二點三億美元，成為我最大出超國，超越對中國大陸與香港的三五九點六億美元，創有統計以來首見上半年對美出超規模超越陸港。

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中國時報

爭取合理關稅 賴清德提4原則

美國川普總統美東時間7日午後，向未達成貿易協議的國家寄送通知函，但首批僅公布14國的新對等關稅，稅率最高達40％，其中並無台灣。行政院證實，副閣揆鄭麗君率領的談判團隊正在華府與美方苦戰。總統府8日發布賴清德總統7日深夜與鄭麗君等人視訊照片與談話重點，賴清德要求，談判團隊務必以維護國家利益、產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心任務，爭取合理關稅。

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新北搜救艇翻覆 1勇消殉職 溺水男不治

新北市新店區廣興橋下游立有警示牌的粗坑壩水域，8日午後有5名男女違規下水玩SUP立槳，其中58歲男子陳信穆溺水，新北市消防局獲報派遣人員及船艇救援，卻因粗坑壩下方水流湍急導致搜救船艇翻覆，造成5名搜救人員不慎落入水中漩渦，其中消防人員吳恩碩、張敬謙及義消曹雙全3人溺水無生命跡象，連同溺水民眾共4人送醫急救，張、曹恢復呼吸心跳，陳男急救無效，37歲消防員吳恩碩不幸殉職。

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中央氣象署指出，今、明兩天台灣將持續受到低壓帶與西南風影響，各地都容易有短延時強降雨出現。（記者湯世名攝）

新北市新店區廣興橋昨傳出有民眾溺水，消防局人員搭橡皮艇搜救時，因現場水勢洶湧，造成橡皮艇翻覆，5名搜救人員落水，其中吳姓消防員經送醫搶救仍不幸殉職。（記者陸運鋒翻攝）

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