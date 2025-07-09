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    西半部豪雨警戒！今全台降雨機率高 午後北部有局部大雨

    中央氣象署表示，今天各地降雨機率高，易出現短延時強降雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天各地降雨機率高，易出現短延時強降雨。（資料照）

    2025/07/09 06:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（9日）各地降雨機率高，易出現短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，下雨時間長且有大雨或局部豪雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生機率，天氣較不穩定。

    此外，氣象署今天凌晨1時20分發布豪雨特報稱，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，新竹縣市及苗栗縣有局部大雨或豪雨；桃園以北、台中、彰化、南部地區及馬祖則有局部大雨發生機率。

    氣溫方面，各地高溫約30至33度，花東縱谷及金門可達35度左右。

    第4號輕颱丹娜絲（DANAS）已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，將登陸中國，隨後強度逐漸減弱。受其影響，馬祖今天有局部大雨及8至9級強陣風發生機率，金門也有較大雨勢。

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    明天（10日）易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，北部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區及東半部山區有局部大雨發生機率。中南部地區有大雨或局部豪雨發生機率。

    11日中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，北部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    12日至15日南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 33 26 ~ 31 27 ~ 31 27 ~ 33

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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