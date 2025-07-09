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    跌破眼鏡! 高捷上半年運量成長率冠軍竟是「這一站」、逾35％

    高捷R18油廠國小站是上半年日均運量成長率冠軍，較去年同期增長逾35%。（記者王榮祥攝）

    高捷R18油廠國小站是上半年日均運量成長率冠軍，較去年同期增長逾35%。（記者王榮祥攝）

    2025/07/09 00:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司彙整上半年運量相關數據，發現每日平均運量成長率冠軍的車站，不是大家熟悉的前段班，而是較少被關注的R18油廠國小站，成長率超過35%，研判跟鄰近台積電有關。

    高雄捷運紅、橘兩線全長共44.16公里，設有39站，今年上半年日均運量19萬2500餘人次，較去年同期增加1萬5500餘人次，增幅約8.8%。

    高捷彙整運量相關數據，日均運量前五名為R16左營、R11高雄車站、R14巨蛋、R8三多商圈、O5美麗島；至於日均運量「成長率」前五名則為R18油廠國小、R20後勁、R4高雄機場、R15生態園區、R11高雄車站。

    特別的是R18油廠國小、R20後勁都是較少被關注的車站，日均運量成長率卻高居一、二名，分別超過35%與25%，引起高捷濃厚興趣。

    高捷分析，R18是距離台積電高雄廠最近的捷運站，運量成長率應與台積電有關，R20運量飆漲則是與鄰近的創價美術館日前引進「浮世繪」展覽爆紅有關，因為R20運量本就不大、母數較小，所以突然暴增人潮，會讓成長率大幅提升。

    此外， R18油廠國小與R20後勁是距離台積電最近的前兩站，隨著台積電持續擴廠與人員增加，這兩站運量被看好會持續增長；R11高雄車站則是唯一名列運量前五大、成長率前五大的車站，鑒於高雄車站商業大樓與旅館大樓招商、及整體空間活化後的商業機能，被地方賦予更多期待。

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