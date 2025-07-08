2小時3萬次閃電！彰化變電箱遭雷擊爆炸 駕駛驚喊：差點嚇尿

彰化縣上午遭遇劇烈雷雨襲擊，有駕駛目睹閃電直擊路旁變電箱引爆火光。（民眾提供）

2025/07/08 23:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕中央氣象署今（8日）發布豪雨特報，彰化縣上午遭遇劇烈雷雨襲擊，短短2小時內出現超過3萬次閃電，伴隨激烈降雨，造成多地淹水與停電災情。北斗鎮斗苑路就有駕駛目睹閃電直擊路旁變電箱引爆火光，驚恐直呼：「差點嚇尿！」

根據天氣風險公司統計，上午10點至中午12點，彰化上空閃電總數突破3萬次，其中超過5,800次為對地閃電，肉眼可見，密集程度驚人。

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劇烈雷擊導致供電設備受損，彰化多處鄉鎮停電。台電彰化區處表示，受影響區域涵蓋福興、埔鹽、伸港、田尾、鹿港、埔心、埤頭、二林、竹塘、和美、溪湖、溪州、社頭等地，另有零星事故分布各鄉鎮。

截至下午，累計受影響用戶達6萬8千餘戶，台電緊急出動158人、70輛搶修車投入復電，截至傍晚已有91%用戶恢復供電，尚有約6073戶停電，台電表示將持續加派人力，全力搶修中，呼籲民眾耐心等候。

彰化縣上午2小時內出現超過3萬次閃電，有駕駛目睹閃電近距離擊中路面，驚恐直呼：「差點嚇尿！」（民眾提供）

彰化累計受影響用戶達6萬8千餘戶，台電人員漏夜搶修。（記者陳冠備攝）

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